6.7 % ارتفاعًا في أسعار حديد التسليح.. و4.9% للأسمنت

رضوى عبد الرازق ارتفعت أسعار حديد التسليح الصلب، خلال شهر يوليو بنسبة 6.7%، مقارنة بشهر يونيو الماضي، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان.وبلغ سعر طن حديد التسليح (37- لفائف )، و(52- أطوال) 10350 جنيهًا مقارنة

رضوى عبد الرازق



ارتفعت أسعار حديد التسليح الصلب، خلال شهر يوليو بنسبة 6.7%، مقارنة بشهر يونيو الماضي، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان.

وبلغ سعر طن حديد التسليح (37- لفائف )، و(52- أطوال) 10350 جنيهًا مقارنة بـ9700 جنيه يونيو الماضي، فيما بلغ السعر في نفس الشهر خلال العام الماضي 5700 جنيه للطن، بما يعكس ارتفاعًا بنسبة 81.6 %، في سعر الحديد خلال عام.

وارتفعت أسعار حديد الكريتال بنسبة تتراوح بين 2.9 إلى 6.9 %، خلال يوليو، مقارنة بـ”يونيو” الماضي، وبلغت نسبة الارتفاع مقارنة بيوليو 2016 من 78.7 الى 100 %.



وفيما يلي جدول بالأسعار خلال شهر يوليو ومعدلات التغير:



1- الحديد