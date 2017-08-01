6.7 % ارتفاعًا في أسعار حديد التسليح.. و4.9% للأسمنت

رضوى عبد الرازق
ارتفعت أسعار حديد التسليح الصلب، خلال شهر يوليو بنسبة 6.7%، مقارنة بشهر يونيو الماضي، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان.
وبلغ سعر طن حديد التسليح (37- لفائف )، و(52- أطوال) 10350 جنيهًا مقارنة بـ9700 جنيه يونيو الماضي، فيما بلغ السعر في نفس الشهر خلال العام الماضي 5700 جنيه للطن، بما يعكس ارتفاعًا بنسبة 81.6 %، في سعر الحديد خلال عام.
وارتفعت أسعار حديد الكريتال بنسبة تتراوح بين 2.9 إلى 6.9 %، خلال يوليو، مقارنة بـ”يونيو” الماضي، وبلغت نسبة الارتفاع مقارنة بيوليو 2016 من 78.7 الى 100 %.
وفيما يلي جدول بالأسعار خلال شهر يوليو ومعدلات التغير:
1- الحديد
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
حديد تسليح صلب (37- لفائف )
طن
9700
10350
5700
6.7%
81.6 %
حديد تسليح صلب (25- اطوال )
طن
9700
10350
5700
6.7%
81.6 %
2- حديد كريتال
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
قطاعات انشائية
طن
10200
10900
6100
6.9 %
78.7%
خوص وزاويا
طن
10100
10800
6000
6.9%
80 %
ألواح صاج 2مم على البارد
175
180
90
2.9%
100 %
3- صاج معرج مجلفن
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
صاج مفرد سمك 0.5مم
م2
130
130
67.10
0%
93.7%
ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4سم
م2
310
310
166.10
0%
86.6 %
ساندوتش بانلز للاسقف
م2
351
351
186.45
0%
88.3 %
فيما ارتفعت أسعار الأسمنت خلال يوليو الماضى مقارنة بيونيو بنسبة 4.9 % للبورتلاند العادي، و1.3 % للأبيض، وبنسبة 21 % للبورتلاند، و27.6 % للأبيض مقارنة بيوليو 2016 .
الأسمنت
النوع
الوحدة
عام 2017
عام 2016
معدل التغير عن
يونيو
يوليو
يوليو
الشهر السابق
العام الماضى
بورتلاندى عادى معبأ
طن
715
750
620
4.9%
21%
أبيض
طن
1600
1620
1270
1.3%
27.6%