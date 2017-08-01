اقتصاد وأسواق

6.7 % ارتفاعًا في أسعار حديد التسليح.. و4.9% للأسمنت

رضوى عبد الرازق   ارتفعت أسعار حديد  التسليح الصلب، خلال شهر يوليو بنسبة 6.7%، مقارنة بشهر  يونيو الماضي، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان.وبلغ سعر طن حديد التسليح (37- لفائف )، و(52- أطوال) 10350 جنيهًا مقارنة
1 أغسطس، 2017 1 أغسطس، 2017

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رضوى عبد الرازق
 
ارتفعت أسعار حديد  التسليح الصلب، خلال شهر يوليو بنسبة 6.7%، مقارنة بشهر  يونيو الماضي، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان.

وبلغ سعر طن حديد التسليح (37- لفائف )، و(52- أطوال) 10350 جنيهًا مقارنة بـ9700 جنيه يونيو الماضي، فيما بلغ السعر في نفس الشهر خلال العام الماضي 5700 جنيه للطن، بما يعكس ارتفاعًا بنسبة 81.6 %، في سعر الحديد خلال عام.

وارتفعت  أسعار حديد الكريتال بنسبة  تتراوح بين 2.9 إلى 6.9 %، خلال يوليو، مقارنة بـ”يونيو” الماضي، وبلغت نسبة الارتفاع مقارنة بيوليو 2016 من 78.7 الى 100 %.

وفيما يلي جدول بالأسعار خلال شهر يوليو ومعدلات التغير:

1-  الحديد

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

حديد تسليح صلب (37- لفائف )

طن

9700

10350

5700

6.7%

81.6 %

 

حديد تسليح صلب (25- اطوال )

طن

9700

10350

5700

6.7%

81.6 %

 

 

2-  حديد كريتال

 

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

قطاعات انشائية

طن

10200

10900

6100

6.9 %

78.7%

 

خوص وزاويا

طن

10100

10800

6000

6.9%

80 %

 

ألواح صاج 2مم على البارد

 

175

180

90

2.9%

100 %

 

 

3-  صاج معرج مجلفن   

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

 

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

صاج مفرد سمك 0.5مم

م2

130

130

67.10

0%

93.7%

 

ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4سم

م2

310

310

166.10

0%

86.6 %

 

ساندوتش بانلز للاسقف  

م2

351

351

186.45

0%

88.3 %

 

 

 
فيما ارتفعت أسعار الأسمنت خلال يوليو الماضى مقارنة بيونيو بنسبة 4.9 % للبورتلاند العادي، و1.3 % للأبيض، وبنسبة 21 % للبورتلاند، و27.6 % للأبيض مقارنة بيوليو 2016 .


الأسمنت

النوع

الوحدة

عام 2017

 

عام 2016

معدل التغير عن

يونيو

يوليو

يوليو

الشهر السابق

العام الماضى

بورتلاندى عادى معبأ

طن

715

750

620

4.9%

21%

أبيض

طن

1600

1620

1270

1.3%

27.6%

 

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