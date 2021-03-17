%6.7 ارتفاعاً فى قيمة واردات السيارات خلال 2020

أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو قيمة واردات السيارات بمختلف فئاتها «الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات» بنسبة %6.7 لتصل إلى 3.7 مليار دولار خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار فى عام 2019.

كشف رصد أجرته «المال» عن تطور قيمة واردات مصر من السيارات، عن زيادة قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة %10.8 إلى 2 مليار و762 مليون دولار خلال تلك الفترة، مقابل 2 مليار و492 مليون دولار فى نفس فترة المقارنة.

وارتفعت قيمة واردات قطاع الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة %7.2 إلى 209.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 195.5 مليون دولار، كما صعدت قيمة واردات السيارات التجارية بنسبة %3 لتسجل 409.8 مليون دولار ، مقابل 398.2 مليون دولار.

بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات السيارات المخصصة للاستعمالات الخاصة – انخفاضًا بنسبة %12.6 لتصل إلى 389.1 مليون دولار خلال العام الماضى، مقارنة مع 445.2 مليون دولار فى 2019.

سجلت مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها «ملاكي- أتوبيسات- شاحنات» نموًا بنسبة %49.3 خلال الشهر الأول من العام الحالى ببيعها 20.7 ألف وحدة مقابل 13.9 ألف فى نفس الشهر من 2020، فيما سجلت السيارات الملاكى بمختلف فئاتها زيادة بنسبة %71 مسجلة 14.9 ألف وحدة مقابل 8.7 الف، بفضل النمو الكبير المحقق فى مبيعات معظم الفئات خاصة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التى تضاعفت مبيعاتها إلى 3.3 الف وحدة خلال يناير السابق مقابل 1.6 ألف وحدة فى نفس الشهر من 2020، وكذلك وصلت مبيعات السيارات بين 1500 و1600 سى سى إلى 7.8 ألف وحدة مقابل 4.9 ألف وحدة.