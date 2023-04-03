6.6 مليار جنيه أرباح «حديد عز» في 2022

أعلنت شركة حديد عز القوائم المالية المجمعة، والمستقلة لعام 2022، بمعدلات نمو في صافي الأرباح بنحو 23.2% ، حيث تضمنت القوائم المالية المجمعة للشركة نمو صافي الأرباح، 23.2%، لتسجل 6.64 مليار جنيه عام 2022، مقابل 5.39 مليار جنيه، خلال 2021.

كما اظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز ، نمو إجمالي المبيعات بنحو 23.8%، إلي 83.98 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقابل 67.81 مليارات جنيه خلال 2021.

واشارت حديد عز، إلي تكبدها خسائر عن فروق تقييم العملات بنحو 3.47 مليار جنيه خلال 2022 ، إضافة إلى خسائر فروق تقييم عملة بنحو 5.28 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023.

واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة حديد عز تحقيق صافي ربح بقيمة 1.05 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 288.15 مليون جنيه خلال 2021.