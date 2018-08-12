6.5 % نموًا في مبيعات فولكس فاجن خلال 7 أشهر

شريف عيسىتمكنت فولكس فاجن من تحقيق طفرة فى أداء مبيعاتها خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام بمعدل 6.5%، بعد تمكنها من بيع 3.62 مليون سيارة، مقابل 3.4 مليون وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.وصعدت مبيعات العلامة التجارية خلال يوليو بـ 8.4%، بعد أن تمكنت من تسليم 505.9 ألف سيارة، مقارنة

شريف عيسى

تمكنت فولكس فاجن من تحقيق طفرة فى أداء مبيعاتها خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام بمعدل 6.5%، بعد تمكنها من بيع 3.62 مليون سيارة، مقابل 3.4 مليون وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وصعدت مبيعات العلامة التجارية خلال يوليو بـ 8.4%، بعد أن تمكنت من تسليم 505.9 ألف سيارة، مقارنة بمعدلات البيع خلال نفس الشهر من 2017، والتى بلغت 446.9 ألف مركبة.

وقال يورجن ستاكمن، عضو مجلس إدارة شركة فولكس فاجن، أن نمو مبيعات العلامة التجارية يعود إلى الطلب المتزايد على طرازاتها، موضحًا أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون أكثر تحديًا بسبب تأخر عمليات التسليم مع تطبيق اختبار WLTP فى قياس الانبعاثات.

وبلغت مبيعات فولكس فاجن فى أوروبا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى 1.13 مليون سيارة، مقابل 1.01 مليون وحدة تم تسليمها خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وهبط مبيعات أمريكا الجنوبية 0.9%، بعد أن وصل حجم السيارات التي تم بيعها خلال تلك الفترة 327.6 ألف وحدة، مقابل 330.6 ألف سيارة تم بيعها خلال العام الماضى، فيما صعدت مبيعات فولكس فاجن بأمريكا الجنوبية بـ 12.3%، بإجمالى 256.8 ألف سيارة، مقارنة بحجم المبيعات بها خلال العام الماضى والتى قدرت بـ 236.7 ألف وحدة.

أما بقارة آسيا، فشهدت مبيعاتها نموًا بلغ 5.1%، بعد أن تمكنت شركة فولكس فاجن الألمانية من تسليم 1.71 مليون سيارة، مقابل 1.62 مليون سيارة تم تسليمها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو خلال 2017.