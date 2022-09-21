6.5 مليار جنيه حجم توسعات «ابنى» فى سوهاج الجديدة

وقعت شركة ابنى للتطوير العقارى تحالفا استشاريا مع عدة كيانات من أجل تطوير منتجها السكنى فى مدينة سوهاج الجديدة، فيما تخطط الشركة لاستثمار 6.5 مليار جنيه لإنشاء مشروعين متكاملين فى المدينة.

ووقعت «ابنى» مع كل من الاستشارى الهندسى مكتب الدكتور ياسر البلتاجى «YBA» وشركة «انفرجن» لاستشارات التطوير العقارى و«white»لخدمات التسويق وإدارة الفعاليات بهدف التطوير والإشراف الهندسى والإدارى والتشغيلى لمشروعات مدينة سوهاج الجديدة، فى إطار خطتها الإستراتيجية والتوسعية تزامنا مع تطوير العلامة التجارية الخاصة بها.

وقال عبدالله كامل، رئيس مجلس إدارة شركة «ابنى» للتطوير العقارى إن رؤية الشركة منذ انطلاقها بالسوق ترتكز على مفهوم أساسى وهو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة تتماشى مع البيئة المحيطة بها وتتسم بأعلى معايير الجودة للحفاظ على القيمة الاستثمارية لها .

وتابع :«نسعى جيدا لاختيار شركاء العمل من أفضل وأقوى الخبرات الاستشارية فى السوق العقارية لتحقيق هذا الهدف، وبموجب الاتفاقيات سيتم العمل على تطوير ومتابعة أداء وتنفيذ المشروعات الحالية».

وأشار إلى أن «ابنى» تعمل بالسوق منذ عام 2012 وقررت خوض مجال الاستثمار العقارى فى أكثر الأوقات صعوبة لرؤيتها بتوافر الفرص فى مصر، وجاء قرار ضخ استثمارات فى مجال التطوير العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد.

وذكر أن الشركة نفذت 17 مشروعا سكنيا فى كل من مدينة نصر ومصر الجديدة ثم توجهت باستثماراتها إلى سوهاج الجديدة لتنفيذ مشروعات عمرانية سكنية متكاملة هناك.

ولفت إلى أن اتجاه الشركة للاستثمار فى الصعيد ناتج عن قناعة شخصية بوجود فرص استثمارية حقيقية هناك تتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة فى تنفيذ خطتها العمرانية الشاملة والتى تحظى مدن الجنوب بنصيب كبير منها خاصة مع إنشاء عدد التجمعات الجديدة فى كل محافظة.

وتهدف الدولة من تلك التوسعات إلى زيادة الاستغلال الأمثل لموارد هذه المحافظات وتوفير فرص استثمار وعمل حقيقية مما يحقق نموا فى إجمالى الناتج المحلى للدولة ككل، وفقا لكامل.

وأضاف أن أول مشروع للشركة بمدينة سوهاج الجديدة هو مشروع (جرينى أفينو) مقام على مساحة 20 فدانا ، باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار جنيه، عبارة عن كومباوند سكنى يضم 27 عمارة سكنية، و20 فيلا، بنسبة بنائية لا تتجاوز أقل من 20 %.

وألمح إلى أن المشروع تم تنفيذه بفكر المنتجعات السكنية المتكاملة إذ يحتوى على مساحات خضراء وخدمات بحيرات صناعية وكاميرات مراقبة ببنية تحتية ذكية مستدامة بالإضافة إلى تنفيذ مشروع «ويست واى» وهو عبارة عن مركز تجارى ترفيهى بسوهاج الجديدة على مساحة ما يقرب من 13 ألف متر.

ومن المخطط أن يضم المول أفضل العلامات التجارية والمطاعم ومنطقة لألعاب الأطفال، وعيادات طبية ومكاتب إدارية وغيرها من الخدمات، بجوار مشروع «جرينى أفينو “ وسيوفر المركز التجارى خدمة الاستمتاع والترفيه لسكان الكومباوند والمناطق المحيطة به.

ونظرا للإقبال الكبير الذى حققه مشروع الشركة الأول حصلت على قطعة أرض رقم 1 فى مدينة سوهاج الجديدة بمساحة 36 فدانا لتنفيذ مشروع «ازاليا ريزورت» ثانى مشروعاتها باستثمارات 4 مليارات جنيه، عبارة عن كومباوند سكنى متكامل الخدمات بفكر المنتجعات السياحية نظرا لتمتعه بمساحات شاسعة من البحيرات وحمامات السباحة واللاند سكيب والمناظر المطلة على المناطق الخضراء الخلابة والتصميمات المعمارية الرائعة، وفقا لكامل.

وأشار «كامل» إلى أن الشركة تمتلك إدارة قوية ذات خبرة لإدارة المشروعات وتنفيذ أعمال الصيانة، بالإضافة إلى توفير مئات من فرص العمل الجديدة لشباب الصعيد والمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة فى تقليل التكدس السكانى فى المحافظات والمدن الكبرى.

أما بالنسبة للخطط التوسعية خلال الفترة المقبلة، فقال إنه جار الآن دراسة عدد من الفرص الاستثمارية فى بعض مدن الصعيد مثل مدينتى المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة نظرا للإقبال الذى لمسته الشركة من العملاء والمصريين العاملين بالخارج على شراء وحدات عقارية داخل مجتمعات سكنية متكاملة فى مدن الصعيد وانتشار ثقافة الكومباوند فى هذه المدن التى أصبحت جاذبة جدا لتنفيذ مثل هذه المشروعات.

وتسعى الشركة للتفرد بمشروعاتها العقارية فى محافظات الصعيد وتوفير منتج عقارى يتميز بالجودة ويتم تشييده وفقا لأعلى معايير البناء الحديثة بأفضل الأسعار التنافسية فى المنطقة، وفقا لرئيس مجلس إدارتها.