%6.5 انخفاضا فى أقساط تأمينات الممتلكات نهاية فبراير

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة:انخفضت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بشركات التأمين خلال أول شهرين من العام الجارى 2018 بنسبة 6.5% لتبلغ 2.06 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.وأظهر تقرير مارس الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، أن

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة:



انخفضت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بشركات التأمين خلال أول شهرين من العام الجارى 2018 بنسبة 6.5% لتبلغ 2.06 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وأظهر تقرير مارس الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، أن الانخفاض فى أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نتيجة لانخفاض أقساط الوثائق السارية بشركات التأمين بنسبة 26.2% لتبلغ 907 مليون جنيه نهاية فبراير الماضى مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.



وعلى الجانب الآخر شهدت الإصدارات الجديدة لوثائق تأمينات الممتلكات نموا بنسبة 18.5% لتبلغ 1.2 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى مقابل 975 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.