6.5 ألف سيارة مبيعات رينو خلال النصف اﻷول

أحمد عوضنجحت الشركة المصرية العالمية للسيارات Elm، الوكيل الحصرى لسيارات رينو، من بيع 6.5 آلاف وحدة خلال النصف اﻷول من 2018.وأوضح عمرو الحبال، مدير مبيعات رينو، أن الشركة تمكنت من مضاعفة مبيعاتها، بفضل تنفيذ الخطط والبرامج التسويقية من خلال زيادة حجم المعروض، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لعملاء

أحمد عوض

نجحت الشركة المصرية العالمية للسيارات Elm، الوكيل الحصرى لسيارات رينو، من بيع 6.5 آلاف وحدة خلال النصف اﻷول من 2018.

وأوضح عمرو الحبال، مدير مبيعات رينو، أن الشركة تمكنت من مضاعفة مبيعاتها، بفضل تنفيذ الخطط والبرامج التسويقية من خلال زيادة حجم المعروض، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لعملاء العلامة الفرنسية الخاصة بعمليات الإصلاح، وتوفير قطع الغيار.

وأشار إلى أن أداء سوق السيارات شهد نموًا بنسبة %40 خلال الستة أشهر اﻷولى من 2018؛ لأسباب تتعلق بتقبل المستهلكين الزيادات السعرية التى طالت كل السلع، ومن بينها «السيارات» الناتجة عن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات اﻷجنبية وعلى رأسها «الدولار».

وتوقع الحبال أن تشهد مبيعات السيارات ارتفاعًا بنسبة تتراوح ما بين 40 و % 50 لتصل إلى 170 ألف مركبة بنهاية العام، فى ظلِّ الطلب المتزايد على المركبات بمختلف أنواعها، موضحًا أن شركته أعدت خطة منذ مطلع العام ترتكز على نمو مبيعات سوق السيارات خلال 2018.

ويذكر أن مبيعات السيارات شهدت ارتفاعًا نسبة %39، لتصل إلى 63 ألفًا و946 وحدة خلال الشهور الخمسة اﻷولى من العام الحالى، مقابل 46 ألفًا و371 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وكشف مدير مبيعات رينو، عن الخطط المستهدفة لـ«Elm» من بيع 12 ألف مركبة خلال العام الحالى، بالإضافة إلى رفع الحصة الاستيرادية فى ظلِّ الطلب المتزايد على طرازات العلامة الفرنسية، متوقعًا أن ترتفع الكميات المستوردة من سيارات رينو خلال الربع اﻷخير؛ وذلك بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالتعاقدات مع الشركة اﻷم من خلال الكميات والشحن والإفراج الجمركى.

كما توقع الحبال، أن تتعرض سوق السيارات لزيادات سعرية جديدة بعد ارتفاع أسعار السيارات ومكونات الإنتاج الموردة من المصانع العالمية على خلفية ارتفاع الدولار، مؤكدًا أن تلك الارتفاعات سيعقبها زيادات فى التكلفة الاستيرادية وانخفاض المبيعات.

وعلق على مشاركة «رينو» فى معرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا، المقرر عقده فى أغسطس المقبل؛ قائلا إن الشركة تُجرى مفاوضات مع رينو العالمية لبحث إمكانية طرح طرازات جديدة بالسوق المحلية، بخلاف التى تم إطلاقها مؤخرًا، ومنها «داستر» «Face lift».

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك؛ جاءت «رينو» فى صدارة قائمة العلامات التجارية اﻷكثر استيرادًا عبر منفذ جمرك الإسكندرية بعد تمكنها من استيراد 5936 وحدة، بحصة تصل إلى %16.4 من إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الخمسة أشهر اﻷولى من العام الحالى.