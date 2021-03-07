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6.4 مليون حصيلة البيع لجلسة المزاد العلنى بجمارك السيارات بالقاهرة

تم بيع 40 لوط سيارات لوط مواتير ولوط ذيل مقطورة بيعا نهائيا خلال جلسة المزاد العلنى بإجمالي 42 لوط
السيد فؤاد 2:07 ص, الأحد, 7 مارس 21 2:07 ص, الأحد, 7 مارس 21

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عقدت مصلحة الجمارك جلسة مزاد، بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة جلسة مزاد علنى لبيع عدد 72 لوط سيارات مخزنة بساحة جمارك السيارات بالقاهرة .

وحسب السيد كمال رئيس مصلحة الجمارك، فإن تلك السيارات واردة من الخارج ومن مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك من السيارات المستوردة ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة مستعملة ومخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولى .

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وخلال جلسة المزاد تم بيع 40 لوط سيارات لوط مواتير ولوط ذيل مقطورة بيعا نهائيا خلال جلسة المزاد العلنى بإجمالي 42 لوط .

كما تم سحب 3 لوطات من المزاد، 30 لوط لم تباع لعدم الوصول للقيمة البيعية المحددة ، وبلغت الحصيلة النهائية للبيع بالمزاد 6 مليون و 400 ألف جنيه.

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بقلم السيد فؤاد

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