6.4 مليار جنيه إجمالي تبرعات بنك الطعام

سيد بدر

قال الدكتور معز الشهدي، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن إجمالي التبرعات النقدية والعينية التي حصل عليها البنك منذ تدشينه تتجاوز 6.4 مليار جنيه، مقابل البدء بتمويل من المساهمين خلال السنة الأولى قيمته 8.2 مليون.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش زيارة مقر البنك، أن التبرعات النقدية تصل لنحو 400 مليون، بينما بإضافة التبرعات العينية مثل وسائل النقل والمساهمة في الاستثمارات والموارد الأخرى فإنها تتجاوز 6.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن بنك الطعام يحرص على استدامة أعماله وزيادة الموارد بطرق أخرى غير التبرعات لذلك فإنه يمتلك 3 مزارع تسمين تضم أبقار من أجود السلالات العالمية التي توفر 36 لتر لبن يوميًا مقابل 8-10 لتر للسلالة المصرية، هذا بجانب مصانع للتعبئة والتغليف، وشركة للنقل للاستفادة منها في أعمال البنك وتأجير أصولها في الأوقات الأخرى .

وتطرق الشهدي إلى مشروع مكافحة إهدار الطعام والذي نجح فيه بنك الطعام ليصل بعدد الوجبات التي يتم توفيرها عبر البروتوكولات مع الفنادق لنحو 19 مليون وجبة خلال 2017، موضحًا أن الأمم المتحدة اعتمدت النموذج كإحدى وسائل مكافحة الفقر، وطالبت بنك الطعام بتصديره للدول الأخرى .

وأوضح أن نسبة الفقر في مصر تصل لنحو 28.8% وفقًا لآخر إحصائيات بينما تصل نسبة هدر الطعام لنحو 33% وبالتالي إن استطاعت الجهود المختلفة القضاء على هذه الظاهرة وتوفير الموارد المهدرة ليستفيد منها الأكثر احتياجًا والفقراء فإنه يمكن القضاء على الفقر والجوع في مصر.

فى سياق متصل، قال الشهدي، إن طموحات البنك لا تتوقف عند مشروعاته الحالية وإن هناك فكرة تتم دراستها لتدشين بنك للتعليم للمساهمة في تحسين وتطوير التعليم في مصر لأسر المناطق المحرومة، وتمتلك المؤسسة بنوكا في مجالات الطعام والشفاء والكساء والأمل والمهارات.

وأوضح أن البنك لا يكتفي فقط بتقديم الوجبات للأكثر احتياجًا لكنه يسعى لتطوير المهارات وإكساب الفقراء القادرين على العمل المهارات اللازمة للإندماج في سوق العمل .