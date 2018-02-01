اقتصاد وأسواق

6.3 % ارتفاعًا بأسعار الأرضيات الخشبية خلال يناير

رضوى عبد الرازقسجلت أسعار الخشب والأرضيات الخشبية تغيرات طفيفة، خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بديسمبر ويناير
5:40 م, الخميس, 1 فبراير 18 5:40 م, الخميس, 1 فبراير 18

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رضوى عبد الرازق

سجلت أسعار الخشب والأرضيات الخشبية تغيرات طفيفة، خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:

الأخشاب:

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير 2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

25.5%

0%

5100

6400

6400

م3

خشب سويدى موسكى فلندى

23.5%

0 %

8500

10500

10500

م3

خشب رزان مبخر رومانى اطوال

11.9%

4.4%

420

470

450

اللوح 244*122

خشب كونتر مضغوط 16مم

8.7 %

0%

460

500

500

اللوح 244*122 سم

خشب كونتر مضغوط 18 مم

12%

0 %

125

140

140

اللوح 244*122 سم

خشب أبلاكاج 4 مم


أرضيات خشبية

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

6.3%

6.3%

160

170

160

م2

الواح قشرة قرو أو زان سمك 8

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