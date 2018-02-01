6.3 % ارتفاعًا بأسعار الأرضيات الخشبية خلال يناير

رضوى عبد الرازق
سجلت أسعار الخشب والأرضيات الخشبية تغيرات طفيفة، خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:
الأخشاب:
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير 2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
25.5%
0%
5100
6400
6400
م3
خشب سويدى موسكى فلندى
23.5%
0 %
8500
10500
10500
م3
خشب رزان مبخر رومانى اطوال
11.9%
4.4%
420
470
450
اللوح 244*122
خشب كونتر مضغوط 16مم
8.7 %
0%
460
500
500
اللوح 244*122 سم
خشب كونتر مضغوط 18 مم
12%
0 %
125
140
140
اللوح 244*122 سم
خشب أبلاكاج 4 مم
أرضيات خشبية
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
6.3%
6.3%
160
170
160
م2
الواح قشرة قرو أو زان سمك 8