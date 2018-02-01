اقتصاد وأسواق

6.3 % ارتفاعًا بأسعار الأرضيات الخشبية خلال يناير

رضوى عبد الرازقسجلت أسعار الخشب والأرضيات الخشبية تغيرات طفيفة، خلال شهر يناير مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الأخشاب والأرضيات الخشبية، مقارنة بديسمبر ويناير