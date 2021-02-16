%6.2 نموًا فى قيمة واردات هواتف المحمول خلال 11 شهرًا

سجلت قيمة واردات أجهزة الهواتف المحمولة فى مصر خلال 11 شهرًا الأولى من العام الماضى نموًا بنسبة بلغت %6.2، لتصل إلى مليار و623 مليون 791 دولاراً، مقارنة بمليار و528 مليون و930 دولاراً فى الفترة المقابلة من 2019.

ورصدت «المال» تطور قيمة واردات هواتف المحمول للسوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الماضى، وذلك استنادًا إلى البيانات المعلنة من «الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء».

وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدلات واردات أجهزة هواتف المحمولة لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.

فى بداية عام 2020 سجلت قيمة واردات أجهزة المحمول تراجعًا بنسبة %95.5 لتصل إلى 5.1 مليون دولار خلال يناير من العام الماضى، مقابل 126.9 مليون دولار فى الشهر ذاته من 2019.

وأستمر تراجع واردات الهواتف للشهر الثانى على التوالى بنسبة بلغت %18.3 لتصل إلى 64.7 مليون دولار فى فبراير الماضى، مقارنة مع 79.2 مليون دولار فى الفترة المقابلة من 2019.

وواصلت نتائج أعمال القطاع الهبوط خلال أبريل الماضى بانخفاض %34.7 لتسجل 88.2 مليون دولار، مقابل 135 مليون دولار فى الفترة المقابلة من عام 2019.

وخلال مايو الماضى زاد معدل انكماش قيمة واردات القطاع لتهبط بنسبة %61.9 إلى 56.7 مليون دولار، مقابل 149.1 مليون دولار فى نفس فترة المقارنة.

بحسب تقرير المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت القيمة الإجمالية لواردات القطاع تراجعًا بنسبة %29 لتصل إلى 83.4 مليون دولار خلال يونيو الماضى، مقابل 117.6 مليون دولار فى نفس الفترة من 2019.

فى حين، هبطت واردات أجهزة هواتف المحمول لأدنى مستوى لها خلال يوليو الماضى لتصل إلى 52 ألف دولار مقابل 183.3 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت %99.9.

واستمر هبوط واردات القطاع للشهر الثامن على التوالى، بنسبة بلغت %57.5 لتسجل 59.2 مليون دولار، مقارنة بـ139.6 مليون دولار فى الفترة نفسها من عام 2019.

بينما تحسنت نتائج أعمال القطاع نسبيًا خلال سبتمبر الماضى بنمو قيمة واردات هواتف المحمول بنسبة %5 لتسجل 131 مليون و23 ألف دولار، مقارنة مع 124.3 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2019.

فيما عادت نتائج أعمال القطاع فى التراجع مجددًا بهبوط واردات قيمة الهواتف المحمول بنسبة %51.4 لتسجل 92.3 مليون دولار خلال أكتوبر الماضى، مقابل 189.9 مليون دولار فى نفس فترة المقارنة.

وتراجع معدل قيمة واردات هواتف المحمول بنسبة %14 لتصل إلى 133.9 مليون دولار خلال نوفمبر الماضى، مقارنة بقيمة 156 مليون دولار فى الفترة المقابلة من 2019.