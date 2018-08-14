6.2 مليون جنيه حجم تبرعات الإسكندرية للحاويات فى المجال الصحى

رجب عزالدين:أفصح مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن حجم التبرعات التى قدمتها الشركة فى مجال الرعاية الصحية والتى بلغت قيمتها 6.2 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه التبرعات ذهبت صرفت لعدة مستشفيات لشراء معدات طبية وخلافه.وتبرعت الشركة لمستشفى جام

رجب عزالدين:

أفصح مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن حجم التبرعات التى قدمتها الشركة فى مجال الرعاية الصحية والتى بلغت قيمتها 6.2 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه التبرعات ذهبت صرفت لعدة مستشفيات لشراء معدات طبية وخلافه.

وتبرعت الشركة لمستشفى جامعة الاسكندرية والشاطبى الجماعى بمبلغ 782 ألف جنيه تقريبا لشراء أجهزة طبية، بينما بلغت قيمة التبرع لمستشفى أطفال الرمل 800 ألف جنيه.

وشملت قائمة التبرعات أيضا مستشفيات أخرى مثل مستشفى أطفال المعمورة، مستشفى فوزى عماد، مستشفى الأنفوسى للأطفال، مستشفى أبوقير،مسشتفى أبو قير، مستشفى كفر الدوار.