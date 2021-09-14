%6.2 ارتفاعا فى «المركبات التجارية» الخفيفة بالمملكة المتحدة خلال أغسطس

ارتفعت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة الجديدة فى المملكة المتحدة بنسبة %6.2 خلال شهر أغسطس الماضى مسجلة 20.6 ألف وحدة مقابل 19.4 ألف وحدة خلال نفس الشهر من العام الماضي؛ وسط مخاوف من خسارة هذا النمو بسبب الأزمة المتعلقة بنقص أشباه الموصلات والتى دفعت العديد من المصنعين حول العالم لإغلاق خطوط الإنتاج.

ومقارنة بمتوسط 5 سنوات قبل انتشار وباء كورونا، سجلت الصناعة زيادة بنسبة %21.1 فى التسجيلات الجديدة خلال شهر أغسطس الذى يُعد ثانى أبطأ شهر من حيث عدد التسجيلات (فى المعتاد)، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن جمعية مصنعى وتجار السيارات فى المملكة المتحدة.

بالنظر إلى التفاصيل؛ شهدت الشاحنات الخفيفة التى تزن 2 طن أو أقل انخفاضًا بنسبة %23.3 لكن جميع الفئات الأخرى شهدت نموًا؛ فقد شهدت الشاحنات الثقيلة التى يزيد وزنها عن 2.5 طن، وهى التى تستحوذ على حصة الأسد فى السوق، زيادة بنسبة %7 فى إجمالى التسجيلات حيث ظل الطلب على التسوق عبر الإنترنت وكذلك الإنتاج قوياً مع استمرار تخفيف القيود الوبائية فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وحقت أيضا سوق مركبات الدفع الرباعي نمواً ملحوظاً، بزيادة %522.6 نتيجة دخول الموديلات الجديدة إلى السوق.

وفيما يتعلق بالأرقام الاجمالية منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس يتبين أن التسجيلات لا تزال أقل بنحو %4 من المستويات القياسية لعام 2019، لكنها أعلى بحوالى %2.6 عن متوسط الخمس سنوات – قبل وباء كورونا.