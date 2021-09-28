6.13 مليار جرعة تطعيم ضد كورونا تلقاها «البشر» حتى الأن

أعطت الهيئات الصحية على مستوى العالم أكثر من 6.13 مليار جرعة فى 184 دولة فى أكبر حملة تطعيمات فى التاريخ وهى كافية لتطعيم حوالى 40 % من سكان كوكب الأرض حتى الآن.

وتصدرت الولايت المتحدة دول العالم فى عدد التطعيمات حيث جرى إعطاء أكثر من 390 مليون جرعة للأمريكيين منهم من أخذ جرعة واحدة ومن أخذ جرعتين، بينما كان عدد الجرعات التى حصل عليها سكان الدول الأعلى دخلا أكثر بعشرين مرة من مثيلتها للدول الأقل دخلا.

وذكرت وكالة بلومبرج أن اللقاحات التى أنتجتها الشركات الأمريكية مثل فايزر وجونسون اند جونسون وموديرنا والأوروبية مثل أسترازينيكا وأكسفورد كانت أكثر فاعلية فى الوقاية من مرض كوفيد- 19 وتقليص عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات.

ويرى خبر اء الأمراض المعدية فى الهيئات الصحية الأمريكية أنه جرى تطعيم أكثر من %60 من الأمريكيين حتى الآن ولكن يجب تطعيم حوالى %70 إلى %85 من سكان الولايات المتحدة قبل نهاية العام الجارى مما سيساعد على عودة الحياة إلى طبيعتها قبل عام الوباء ولكن تطعيم %75 من سكان العالم سيستغرق ستة شهور قادمة من العام الجديد على الأقل.

وتسبب فيروس كورونا فى إصابة مايقرب من 232 مليون شخص فى أنحاء العالم ووفاة أكثر من 4.7 مليون ضحية حتى الآن بقيادة الولايات المتحدة التى بها أكثر من 42.5 مليون إصابة وبعدها الهند بما يتجاوز 34.5 مليون إصابة ثم البرازيل بحوالى 21 مليون مريض.

ومثلت هذه الدول الثلاث أكثر من 98 مليون حالة أو مايعادل أكثر من 42 % من الإصابات العالمية وجاء بعدها فى قائمة أكبر 10 دول فى عدد الإصابات فى العالم دول بأقل منها كثيرا فى عدد الإصابات وعلى رأسها بريطانيا وروسيا وفرنسا وتركيا التى يوجد فى كل منها حوالى 7 ملايين حالة ثم إيران والأرجنتين بأكثر من 5 ملايين إصابة وأخيرا كولومبيا بما يتجاوز 4.9 مليون حالة.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه يمكن إعطاء جرعات معززة من لقاحات شركات فايزر وبايونتيك الألمانية للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر وغيرهم من الأمريكيين المعرضين للخطر وفقا للتوصيات المقدمة هذا الأسبوع من قبل اللجنة الاستشارية الرئيسية للقاحات فى الولايات المتحدة.

جاء قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA ) بعد اجتماع استمر أكثر من 8 ساعات يوم الجمعة الماضى حيث ناقشت لجنة من الخبراء الخارجيين وصوتت على تطبيق شركة فايزر لتقديم جرعات معززة لعامة الناس من كبار السن.

وصوتت اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة بالإدارة بواقع 16 إلى 2 فقط ضد توزيع اللقاحات على الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 61 عامًا أو أكبر قبل أن تتبنى بالإجماع خطة بديلة لمنح المعززات للأمريكيين الأكبر سنًا والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد إذا حدث عدوى لهم من فيروس كورونا المميت.

ويضغط الرئيس جو بايدن من أجل إعطاء جرعات معززة فى مواجهة تزايد الإصابات التى تستدعى دخول المستشفيات بسبب السلالة «دلتا» من فيروس كورونا مما جعل شركة جونسون آند جونسون تؤكد أن إعطاء جرعة ثانية من لقاحها للوقاية من كوفيد-19 بعد نحو شهرين من الجرعة الأولى زاد من فاعلية اللقاح فى مقاومة الإصابة المتوسطة إلى الشديدة من المرض إلى %94 فى الولايات المتحدة وإلى %70 بعد الجرعة الأولى.