6 : 11 % تراجعا في أسعار لادا خلال 7 أشهر

شريف عيسى:تتبعت "المال" القوائم السعرية عن الأمل لتجارة السيارات، وكلاء لادا وBYD، على مدار الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، والتى أظهرت تراجع أسعار العلامة الروسية بنسبة تراوحت ما بين 6% إلى 11%، بقيمة تصل إلى 19 ألف جنيه.وانخفضت أسعار لادا جرانتا المجمعة محلياً، خلال الفترة من يناير وحتى

شريف عيسى:

تتبعت “المال” القوائم السعرية عن الأمل لتجارة السيارات، وكلاء لادا وBYD، على مدار الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، والتى أظهرت تراجع أسعار العلامة الروسية بنسبة تراوحت ما بين 6% إلى 11%، بقيمة تصل إلى 19 ألف جنيه.

وانخفضت أسعار لادا جرانتا المجمعة محلياً، خلال الفترة من يناير وحتى يوليو بنسبة 6%، ليصبح سعرها الآن 137 ألفاً، بدلاً من 145 ألف جنيه، كما تراجعت أسعار الفئة المستوردة منها بقيمة تصل إلى 18 ألف جنيه، لتستقر عند مستوى 142 ألفاً.

وشهدت أسعار فئة الأوتوماتيك من جرانتا، انخفاضاً فى أسعارها بقيمة تصل إلى 19 ألف جنيه، لتقيم الأمل سعرها خلال يوليو عند مستوى 171 ألفاً بدلاً من 192 ألف جنيه.

أما عن أسعار العلامة الصينية BYD، فتراجع طراز F3 مانوال الفئة الأولى بقيمة 2000 جنيه، لبصبح سعره 155 ألفاً، بدلاً من 157 ألف جنيه، فى حين ارتفع سعر L3 مانوال بنسبة 4%، لتصبح سعرها خلال يوليو 180 الفاً، بدلاً من 172 ألف جنيه، فيما سعرت الأمل للتجارة BYD مانوال الفئة الثانية بقيمة 187 ألف جنيه.

الجدول الآتى يوضح تطور أسعار لادا وBYD خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى:



