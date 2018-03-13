6.1 ٪ ارتفاعا في الإنتاج الصناعي بالربـــع الثاني

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى لمنشآت القطاع العام / الأعمال العام، ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها 25 مشتغـلا فأكثر عن الربـع الثاني (أبريل- يونيو)، وقد بلغت قيمة الإنتاج الصنــاعي (بدون البترول الخام وتكريره) 135.5 مليار جنيه خلال الربـــع الثاني (أبريل – يونيو) لعـــام 2017 مقابل 127.7 مليار خلال الربع السابق (يناير- مارس) 2017 بزيادة 6.1٪ .



وفيما يلى أهم المؤشرات :

يمثل نشاط صناعة المنتجات الغذائية أهم الأنشطة الاقتصادية، و يساهم بنسبة 24.6٪ يليه نشاط صناعة الحديد والصلب والمعادن الثمينة وسبك المعادن بـ 15.9٪ ثم نشاط صناعة المواد الكيميائية الأساسية والأسمدة والألياف والخيوط الصناعية بـ 10.5٪ من قيمة الإنتاج الصناعى (بدون البترول الخام وتكريره).

بلغت قيمة الإنتاج لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 1.8 مليــار جنيــه للربـــع الثاني، عـــام 2017 مقـــابـل 1.6 ملـــيار للربــع الأول عام 2017 بزيادة 10.2 % بسبب التوسع العمراني بالمدن الجديدة.

بلغت قيمة الإنتاج لصناعة الطباعة وأنشطة الخدمات المتصلة بها 853.3 مليون جنيــه، للربـــع الثاني عـــام 2017 مقـــابـل 615.2 مليون للربــع الأول عام 2017 بزيادة 38.7 % بسبب زيادة الطلب على منتجات الطباعة.

انخفضت قيمة الإنتاج لصناعة الملابس الجاهزة 2.6 مليار جنيه للربـع الثاني عــام 2017 مقـابــــل 2.9 مليار جنيه للربع الأول عام 2017 بانخفاض 10.5٪ بسبب وجود فترة استقرار بعد تنفيذ أوامر التصنيع للملابس الجاهزة لفترة العيد، والتصدير للأسواق الخارجية.