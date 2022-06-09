%6.1 تراجعاً فى صادرات مصر من البرتقال الطازج خلال يناير وفبراير

◗❙ انخفاض واردات القمح والذرة.. وارتفاع الكاجو بنسبة %37.9

تراجعت صادرات مصر من البرتقال الطازج بأنواعه بنسبة %6.1 خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، لتسجل نحو 205.191 مليون دولار مقابل 218.473 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضى، وتقلصت صادرات البرتقال المجفف بنسبة %12.1 مسجلة نحو 21.782 مليون مقابل 24.794 مليون دولار فى فترة المقارنة السابق الحديث عنها.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من البطاطس بنسبة %65.4 مسجلة نحو 94.982 مليون دولار مقارنة مع 57.439 مليون فى فترة المقارنة السابق ذكرها.

وصدرت القاهرة أيضًا قطنًا آخر غير مندوف ولا ممشط ولا محلوج بقيمة 81.360 مليون دولار مقابل 45.865 مليون.

فيما قفزت صادرات مصر من اليوسفى بنسبة %31.6 خلال فترة المقارنة السابق الحديث عنها، لتصل إلى 44.134 مليون دولار مقابل 33.537 مليون، وتقلصت صادراتنا المحلية من الفراولة الطازجة إلى 34.274 مليون مقابل 36.972 مليون.

وصدرت مصر البصل العسقلان الطازج بقيمة 15.582 مليون دولار مقابل 14.407 مليون بنسبة ارتفاع قدرها %10.9 بجانب ليمون حامض وطازج بقيمة 15.957 مليون مقابل 12.631 مليون دولار فى فترة المقارنة السابقة.

وتراجعت صادرات الفاصولياء العادية بنسبة %18 لتسجل 14.729 مليون دولار مقابل 17.965 مليون خلال فترة المقارنة السابق ذكرها.

وارتفعت صادرات الطماطم الطازجة أو المبردة بنسبة %64.1 مسجلةً 11.482 مليون دولار مقابل 6.997 مليون خلال تلك الفترة.

وبحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز الإحصاء، هبطت واردات مصر من الذرة التى تستخدم فى صناعة الأعلاف بنسبة %14.6 خلال أول شهرين من العام الحالى لتسجل 429.573 مليون دولار مقابل 502.853 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكذلك انخفضت قيمة واردات مصر من القمح بنسبة %28.2 مسجلة نحو 459.331 مليون دولار مقابل 639.430 مليون، وارتفعت واردات الفول العريض إلى 74.309 مليون دولار مقارنة مع 66.696 مليون، إلى جانب واردات التفاح التى بلغت 83.888 مليون مقابل 65.704 مليون دولار فى فترة المقارنة السابقة.

وقفزت وارداتنا من البن غير محمص غير منزع منه الكافيين فى فترة المقارنة السابقة بنسبة %64.5 مسجلةً نحو 34.829 مليون دولار مقابل 21.178 مليون، وكذلك واردات العدس بنسبة %11.7 مسجلةً نحو 20.304 مليون مقابل 18.174 مليون خلال تلك الفترة.

وتراجعت صادرات القطن آخر غير مندوف ولا ممشط ولا محلوج بنسبة %6.9 لتسجل نحو 43.883 مليون دولار مقابل 47.136 مليون خلال فترة المقارنة السابقة.

واستوردت مصر كيوى بقيمة 8.626 مليون دولار مقابل 8.682 مليون، إضافة إلى فلفل بقيمة 9.422 مليون مقابل 7.698 مليون، وزادت الواردات المحلية من جوز الكاجو الطازج والمجفف والمقشور بنسبة %37.9 لتصل إلى 5.986 مليون دولار مقابل 4.342 مليون خلال الفترة السابقة.