6 وفيات و5 مصابين ضحايا عقار الورديان المُنهار بالإسكندرية (صور)

تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بحثها المكثف عن ضحايا عقار منطقة الورديان المنهار منذ وقوعه فجر اليوم ، حيث تمكنت القوات من إنقاذ 5 مصابين بإصابات بالغة، بينما أخرجت 6 وفيات حتى الآن، وفقا لما أعلنته المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية.

و شهدت منطقة الورديان غرب محافظة الإسكندرية، انهيار عقار مكون من 4 طوابق فجر اليوم ، به معمل تحاليل طبية، وغير معروف عدد المتواجدين بداخله.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتوجهت سيارات الإسعاف والأمن إلى مكان العقار، وتم استخراج 6 جثث بينهم طفلان، وتم نقل المصابين على الفور لأقرب المستشفيات المحيطة لتلقي العلاج ،وجار البحث عن المزيد من ضحايا العقار.

ووفقاً لما أعلنته رئيس الحي، فإن العقار مبنى قديم وصادر له قرار هدم منذ عام 2018 ومكون من أرضى وثلاثة طوابق، ولا يزال البحث مستمرا عن ضحايا العقار المنهار.



ومن ناحيتها أكدت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن فرق الإغاثة تقوم حاليًا بتقديم كافة المساعدات المادية والعينة والدعم النفسي للأسر المتضررة.