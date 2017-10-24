6 نوفمبر محاكمة مرسي في التخابر مع حماس

نجوى عبد العزيزحدد المستشار عادل بعيش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 نوفمبر المقبل لاستكمال جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية "التخابر مع حماس"، وذلك بعد أن تم رفض طلب الرد المقدم من المتهم

نجوى عبد العزيز

حدد المستشار عادل بعيش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 6 نوفمبر المقبل لاستكمال جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية “التخابر مع حماس”، وذلك بعد أن تم رفض طلب الرد المقدم من المتهم عصام العريان وتغريمه 4 آلاف جنيه وإلزامه بمصاريف الدعوة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

