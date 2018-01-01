6 نجوم يتهافت عليهم كبار أوروبا في الميركاتو الشتوى

على المصرى انطلقت اليوم سوق الانتقالات الشتوية، في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى "إنجلترا -إسبانيا _ إيطاليا _ ألمانيا _فرنسا"، ومع بدايتها يكثر الحديث عن تحركات الأندية لتدعيم صفوفها أو ترميمها من أجل إنهاء الموسم بالطريقة المثلى، ويتحضر الجميع لسوق ملتهبة قد تشهد صفقات مدوية.ويعد أبرز ا

على المصرى

انطلقت اليوم سوق الانتقالات الشتوية، في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى “إنجلترا -إسبانيا _ إيطاليا _ ألمانيا _فرنسا”، ومع بدايتها يكثر الحديث عن تحركات الأندية لتدعيم صفوفها أو ترميمها من أجل إنهاء الموسم بالطريقة المثلى، ويتحضر الجميع لسوق ملتهبة قد تشهد صفقات مدوية.

ويعد أبرز اللاعبين المطلوبين خلال يناير الجارى، محمد صلاح، وإيكاردي المطلوبين فى ريال مدريد، وفيليبي كويتيو المدعوم من أيقونة برشلونة ميسي، وباولو ديبالا الذى يستعد مانشستر يونايتد للفوز بخدماته، فيما يحاول كونتي ضم فيدال لتشيلسي، وقد يوافق أرسنال على بيع سانشيز لباريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي.

صلاح يفكر في ريال مدريد

كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن رغبة ريال مدريد في ضم الأيقونة المصري محمد صلاح الذي أبهر الجميع بما يقدمه في الدوري الانجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول، ويحتل الدولى المصرى المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بـ 17 هدفاً خلف نجم توتنهام هاري كين بـ 18 هدفاً.

ويعتبر انتقال صلاح إلى ريال مدريد مجرد تكهنات أو تحليلات لبعض المهتمين بشأن النادي الملكي وخبراء انتقالات اللاعبين، إلا أن تصريح المدير الفنى للفريق زين الدين زيدان، وتعبيره عن إعجابه الشديد بالفرعون الصغير زاد الجميع يقيناً باهتمام النادي لجلب صلاح إلى الليجا.

آخر الأخبار القادمة من إنجلترا تؤكد أن صلاح بدأ يفكر فعلياً في الانتقال إلى العملاق الإسباني، إذ أشارت صحيفة دايلي ستار أن اللاعب أخبر وكيل أعماله برغبته في اللعب لريال مدريد، وستشهد الأيام القليلة القادم تطورات كبيرة بشأن مسألة انتقال صلاح إلى ريال مدريد، وهناك ثلاثة سيناريوهات منتظرة وهي:

إما خروج محمد صلاح أمام الصحافة وإعلان رغبته في المواصلة أو الرحيل عن ليفربول. وإما تحدث الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى للريدز، للصحافة معلناً أن صلاح ليس للبيع كما فعل في قضية انتقال كوتينيو إلى برشلونة، وإما إعلان ريال مدريد رسمياً عبر تصريح لمدربه زين الدين زيدان برغبته في ضم صلاح.

سانشيز في باريس

شوهد الدولي التشيلي ونجم أرسنال الانجليزي، ألكسيس سانشيز، في العاصمة الفرنسية باريس، وذهبت بعض وسائل الاعلام إلى اعتبار ذلك خطوة نحو التوقيع مع باريس سان جيرمان، الذي ارتبط اسمه في الميركاتو الصيفي بالانتقال إلى سان جيرمان ومانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه استمر مع أرسنال الذي لن يعارض رحيله في الشتاء، حيث ينتهي عقده الصيف القادم.

كونتي يحاول ضم فيدال إلى تشيلسي

قالت صحيفة “دايلي ميل” الإنجليزية، أن الإيطالي أنطونيو كونتي يرغب في ضم الدولي التشيلي أرتورو فيدال من بايرن ميونيخ لتدعيم خط وسطه الذي يعاني بعد رحيل الصربي نيمانيا ماتيتش إلى مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن مهمة تشيلسي لن تكون سهلة في ظل تمسك بايرن باللاعب الذي يعتبر أهم ركائز العملاق البافاري الطامح إلى استعادة توهجه في دوري أبطال أوروبا.

ميسي دخل على خط التعاقد مع كوتينيو

تؤكد الصحف الكتالونية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بات من أشد المطالبين بضم النجم البرازيلي لليفربول الإنجليزي فيليبي كوتينيو، لكن على الرغم من ذلك فإن إدارة برشلونة لن تذهب للتعاقد مع كوتينيو خلال الميركاتو الشتوي، فاللاعب لن يتمكن من خوض مباريات دوري أبطال أوروبا لأنه يخوضها حالياً مع فريقه ليفربول.

كوتينيو ربما يكون أولى صفقات برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، لكن من الصعب جداً ضمه في الميركاتو الشتوي، خاصة في ظل السيطرة المطلقة للفريق على مسابقة الدوري الإسباني.

إيكاردي مطلوب في ريال مدريد

يبدو أن ريال مدريد سئم من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة، وبدأ يبحث عن حلول بديلة قد تكون في إيطاليا وتحديداً في إنتر ميلان، فالنادي الملكي يرغب في تعزيز صفوفه بهداف الدوري الإيطالي، الأرجنتيني مارو إيكاردي صاحب الـ 17 هدفاً حتى الآن في الكالشيو.

ريال مدريد يتأخر بفارق 14 نقطة عن غريمه المتصدر برشلونة، ويقدم خطه الأمامي مستويات ضعيفة، إذ اكتفى كريم بنزيمة بتسجيل هدفين فقط حتى الآن في الدوري مقابل 4 أهداف لنجم الفريق كريستيانو رونالدو، ما يعني أن الملكي بحاجة ماسة لمهاجم شرس كماورو إيكاردي.

مانشستر يونايتد أشد المهتمين بضم الموهوب الأرجنتيني ديبالا

تقول الصحافة الانجليزية إن مانشستر يونايتد بات من أشد المهتمين بضم الموهوب الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي،

يونايتد ومدربه جوزيه مورينيو على استعداد لدفع 60 مليون جنيه إسترليني لجلب ديبالا إلى “أولد ترافورد”، مستغلين فترة الجمود والتوتر في علاقة اللاعب بمدربه ماسيمليانو أليجري.

كما اقترب مانشستر يونايتد من التوصل لاتفاق مع بوردو الفرنسي لضم نجمه البرازيلي الصاعد مالكوم، إذ تؤكد الصحف الإنجليزية أن الشياطين الحمر قدموا 30 مليون جنيه إسترليني للحصول على اللاعب، لكن بوردو يطالب بـ50 مليوناً للتفريط في خدماته.

ليفربول يحسم معركة فان دايك قبل السيتي وتشيلسي وتونتهام

أنهى ليفربول المعركة المحتدمة في الانتقالات الشتوية، مع 3 فرق إنجليزية هي تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام، بفوزه بخدمات المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون، مقابل 75 مليون جنيه إسترلينى، ليصبح المدافع الأغلى.