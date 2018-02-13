6 مومياوات تخضع للأشعة المقطعية في مستشفي بأسوان

متابعاتخضعت 6 مومياوات فرعونية للأشعة المقطعية في مستشفى أسوان الجامعي، مساء الثلاثاء، بعد العثور عليها في منطقة مقابر النبلاء غرب أسوان في المقبرة رقم (33)، والتي تم نقلها إلى المخزن المتحفي للآثار بعد العثور عليها.ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، حضر الإجراءات الدكتور أحمد غلاب، رئيس جا

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خضعت 6 مومياوات فرعونية للأشعة المقطعية في مستشفى أسوان الجامعي، مساء الثلاثاء، بعد العثور عليها في منطقة مقابر النبلاء غرب أسوان في المقبرة رقم (33)، والتي تم نقلها إلى المخزن المتحفي للآثار بعد العثور عليها.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، حضر الإجراءات الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، ومدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة الأثري الدكتور عبدالمنعم سعيد، ومسوولو البعثة الأثرية التابعة لجامعة (خاين) الإسبانية، ومدير مستشفيات أسوان الجامعي الدكتور عبدالله العبيدي.

وقال الأثري الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن هذا العمل يأتي بالتعاون مع منطقة آثار أسوان والنوبة، وجامعة أسوان وجامعة (خاين) الإسبانية، مشيرا إلى أن الهدف من إجراء الأشعة المقطعية على المومياوات استكمال الدراسة الإنثربيولجي، لمعرفة أعمار الأشخاص أصحابها وأسباب الوفاة، للكشف على أسراها.

