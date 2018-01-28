6 مليون جنيه تكلفة تطوير مقعد الأمير السيفي بالجمالية

دعاء محمودافتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار مساء الأحد، مشروع ترميم مقعد الأمير ماماي السيفي المطل على ميدان بيت القاضي بمنطقة الجمالية.شارك في الافتتاح، سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة بالبرلمان و المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بالإضافة الي المهندس وعد الله أبو العلا رئيس

دعاء محمود

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار مساء الأحد، مشروع ترميم مقعد الأمير ماماي السيفي المطل على ميدان بيت القاضي بمنطقة الجمالية.

شارك في الافتتاح، سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة بالبرلمان و المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بالإضافة الي المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الأثار ومحمد عبد العزيز مدير مشروع القاهرة التاريخيه وآخرون من قيادات الوزارة

وأوضح محمد عبدالعزيز مدير عام القاهرة التاريخية، أن ترميم مقعد الأمير ماماي جاء ضمن أعمال مشروع ترميم 7 مباني أثرية في إطار الحملة القومية التي دشنتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ 100 مبنى أثرى بالقاهرة التاريخية

وأشار عبدالعزيز أن أعمال مشروع ترميم السبع مباني الآثرية تمت بتمويل ذاتي من الوزارة بتكلفة حوالي 10 مليون جنية، مضيفا ان تكلفة ترميم المقعد بلغت نحو 6 ملايين جتيه

وأضاف أن مشروع ترميم مقعد ماماي السيفي يهدف إلى الحفاظ على العناصر الأثرية للمبنى ورفع كفاءته ووضع المقعد على مسار الزيارة بالإضافه إلى تخطيط الموقع الأثري ككل بما يحقق ربطه بالبيئه المحيطة والتعرف على ممتلكاته الثقافيه الهامة.

واكد ان اعمال الترميم شملت الانشائي والمعماري والترميم الدقيق منها أعمال الحقن والتربيط لقواعد الاعمدة، ومعالجة أرضيات السطح وجميع الشروخ الموجوده بالمقعد والاسقف الحجرية للأقبية، بالإضافة إلى تنظيف الواجهات الحجرية له والأعمدة الرخامية والأسقف الخشبية الزخرفية والاشرطة الكتابية.

ويذكر أن المقعد هو الجزء الوحيد الباقي من قصر الأمير ماماي السيفي أحد كبار قادة جيش المماليك الجراكسة والذي أنشأه في فترة حكم السلطان قايتباي عام 901هـ/ 1496م.

وكان المقعد ملحقا بالقصر تجاه الجهة البحرية حيث يمكن الاستمتاع فيه بنسيم الهواء في حر الصيف.

يعد المقعد من أكبر مقاعد البيوت الإسلامية بالقاهرة، ويتألف من طابقين يضم الطابق الارضي غرفة كانت تستخدم لتخزين الغلال، أما عن واجهته فهي تزين “برنك” رمز وظيفي مصور مركب للامير ماماي خاص بوظائف تولاها، ويزدان المقعد من الداخل بشريط كتابي مذهب عليه اسم المنشئ وألقابه وآية الكرسي، كما يغطى المقعد بسقف خشبي مزين بأفرع وزهور نباتية ملونة وذهبية.



