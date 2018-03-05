6 مليارات دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر‎

قسم الاتصالات:قدر محمد غريب، رئيس مجموعة عمل التسويق والتجارة الإلكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، حجم سوق خدمات التجارة الإلكترونية في مصر بنحو ٦ مليارات دولار.جاء ذلك خلال افتتاح المنتدي الثالث للتجارة الإلكترونية المقام علي هامش معرض ومؤتمر "وطن رقمي ٥"، الذي تنظمه الغرفة.قال غريب



قسم الاتصالات:

قدر محمد غريب، رئيس مجموعة عمل التسويق والتجارة الإلكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، حجم سوق خدمات التجارة الإلكترونية في مصر بنحو ٦ مليارات دولار.

جاء ذلك خلال افتتاح المنتدي الثالث للتجارة الإلكترونية المقام علي هامش معرض ومؤتمر “وطن رقمي ٥”، الذي تنظمه الغرفة.

قال غريب إن مصر تحتل بذلك المركز الثالث عربيا، بعد الإمارات والسعودية، مضيفا أن الغرفة أعدت دراسة حول آليات دعم تلك الصناعة، واتضح ضروره توافر الدعم الحكومي، ونشر الوعي والتثقيف بأهميتها، فضلا عن سن قوانين وتشريعات تنظيمية داعمة، تخص السياسات المالية والنقدية.



وأكد الدكتور مصطفي غالي، مساعد وزير التخطيط الأسبق، أن دور الحكومة في دعم التجارة الإلكترونية، يتمثل في إنشاء قواعد بيانات سليمة ومنصبطة، بالإضافة للتشريعات.

