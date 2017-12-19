6 مليارات دولار تمويلات من الصين لإفريقيا

سمر السيد- هاجر عمرانقال هان بينج، المستشار التجارى والاقتصادى لدى السفارة الصينية بالقاهرة، إن الصين قدمت حزمة من التمويلات تبلغ نحو 6 مليارات دولار قروضًا ميسرة وتجارية للقارة الإفريقية خلال الفترة الماضية.وأوضح خلال المؤتمر السنوى الذى عقده، اليوم، لعرض مستجدات التعاون الاقتصادى خلال ع

سمر السيد- هاجر عمران





قال هان بينج، المستشار التجارى والاقتصادى لدى السفارة الصينية بالقاهرة، إن الصين قدمت حزمة من التمويلات تبلغ نحو 6 مليارات دولار قروضًا ميسرة وتجارية للقارة الإفريقية خلال الفترة الماضية.

وأوضح خلال المؤتمر السنوى الذى عقده، اليوم، لعرض مستجدات التعاون الاقتصادى خلال عام 2017، أن هناك تعاونًا وثيقًا تم بين الصين ومصر فى مجالات التصنيع والتحديث الزراعى والبنية التحتية والمالية وتسهيل التجارة والاستثمار والحد من الفقر، ضمن خطط التعاون العشر لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى.

وذكر بينج أن الحكومة الصينية تبحث فى إطار تعاونها مع الدول العربية تعزيز نشاط التعاون مع القاهرة فى مجالات التكنولوجيا الفائقة مثل السوائل الفضائية والطاقة الجديدة، وتوسيع التعاون التقليدى فى مجال الطاقة والبنية الأساسية.