6 مليارات جنيه مبيعات «يونيليفر» خلال العام الماضى

حققت شركة «يونيليفر- مشرق» للصناعة والتجارة، مبيعات محلية فى حدود 6 مليارات جنيه خلال عام 2021.

وتمتلك شركة يونيليفر نحو 15 علامة تجارية، هى: (ليبتون – كنور – كامى – كلير – دوف – أكس – أومو – ريكسونا – لوكس – صن سيلك – كومفرت – صن لايت – لايف بوى – سيجنال – كلوس آب).

قال محمد بدر الدين، مدير العلاقات الحكومية في «يونيليفر»، إن الشركة تستهدف المحافظة على صادرات 2022 عند نفس قيمة العام الماضى، والبالغة 200 مليون دولار.

وأوضح بدر الدين، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته تصدر منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة حول العالم، تضم أسواقاً بدول الخليج وأفريقيا وتركيا وإنجلترا.

وأضاف مدير العلاقات الحكومية أن استثمارات «يونيليفر» بالسوق المحلية بلغت 10 مليارت جنيه حتى نهاية 2021، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطة للتوسع فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن الشركة تسعى لإضافة خطوط إنتاج بمصانعها لتتوسع فى منتجات موجودة بالفعل وتصنيع سلع أخرى جديدة بالسوق المحلية، لكنها مازالت تحت الدراسة.

وتمتلك شركة يونيليفر 5 مصانع داخل مصر منها 3 فى مدينة 6 أكتوبر، و2 ببرج العرب، ويبلغ حجم إنتاجها 180 ألف طن سنوياً من كل منتجاتها، ويعمل بها نحو 22 ألف عامل وموظف بشكل مباشر وغير مباشر.