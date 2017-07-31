6 مليارات جنيه لمشروعات الطرق في القاهرة الجديدة

إتمام 14 ألف وحدة فى «سكن مصر» وطرح مناقصات 225 عمارة

بدء تنفيذ 377 عمارة بالمرحلة الثالثة من «دار مصر» و إنجاز %90 بالأولى والثانية

المدينة استحوذت على «نصيب الأسد» فى أراضى الشراكة و20 شركة قامت بالمعاينة

تسليم أراضى «بيت الوطن» بالكامل نهاية 2017

تطوير 15 ميداناً بالجهود الذاتية للمطورين وإنشاء إدارة متخصصة لتجميل الميادين

تنفيذ 5 محاور رئيسية طولية وأخرى عرضية جديدة

وزير الإسكان يكشف تفاصيل مشروع سكن مصر

حوار – بدور إبراهيم:

قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الجهاز رصد 5 – 6 مليارات جنيه من موازنة العام المالى الجارى، لأعمال تطوير وتنفيذ مشروعات الطرق، مشيرا إلى أن المدينة تتبنى خطة طموح لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تهدف إلى رفع القيمة المضافة، والحفاظ على حجم الاستثمارات الكبرى، وجذب المزيد منها خلال المرحلة المقبلة.

وكانت القاهرة الجديدة قد استحوذت فى السنوات الأخيرة، على اهتمام الشريحة الكبرى من المستثمرين والمواطنين، نتيجة لحجم الخدمات والمشروعات التى تم تنفيذها وأسهمت فى رفع القيمة المضافة للمدينة.

كما تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى خلال العام الجارى، والتى تسعى من خلالها إلى تطوير مرافق المدينة، وتأهيلها باعتبارها مدخلا مهما لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار «فهمى» – فى حواره مع «المال» – إلى أن المدينة، التى تبلغ مساحتها 70 ألف فدان، استطاعت خلال سنوات قليلة، جذب العديد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى، خاصة المراكز التجارية وبذلك أصبحت بمثابة مركز تجارى ضخم، لافتا إلى أن تواجد المراكز والمشروعات المميزة أسهم فى زيادة عدد الرواد إلى المدينة، بما مثل ضغطاً على المرافق والطرق واستوجب تطويرها بصورة دورية، لمواكبة تلك المشروعات، وضمان تلبية احتياجات السكان، إذ أن عدد الزوار يفوق عدد القاطنين بالمدينة.

وأضاف أن المدينة بدأت بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنفيذ مشروعات تنموية منها شبكة طرق قوية وحديثة تهدف إلى التخفيف على المرافق الحالية، بالإضافة إلى تطوير المراحل السابقة، مشيراً إلى سعى الجهاز من خلال تلك المشروعات إلى جذب المزيد من الاستثمارات، والكثافات السكانية المحددة فى سنة 2025.

وأوضح أن شبكة الطرق الجديدة، تشمل تنفيذ 5 مداخل للمدينة، عبارة عن طرق طولية، لأن المدينة حدودها من الطريق الدائرى غرب إلى الطريق الأوسطى شرق، ومن طريق السويس فى اتجاه الشمال إلى العين السخنة فى اليمين، مما يستلزم تنفيذ 5 محاور من الدائرى إلى الأوسطى، كما ستشمل محورين كاملين تمر من داخل المدينة، إلى العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة، وهم التسعين الشمالى و الجنوبى، أما المحاورالثلاثة الأخرى، فهى جمال عبد الناصر، و سعد زغلول، و العين السخنة القديم.

وقال إنه سيتم تنفيذ 5 محاور رئيسية أخرى تقطع المدينة بخطوط عرضية، وتصلها مباشرة بالعين السخنة، أهمها محور محمد نجيب، وهو محور دولى، أما المحاور الأربعة الأخرى فهى تمتد من طريق السويس إلى العين السخنة.

وأشار إلى أنه من المقرر تنفيذ تلك الشبكة بالكامل خلال العام المالى الجارى، وهناك مشروعات سيتم الانتهاء منها فى ديسمبر، منها محورا التسعين الشمالى والجنوبى والباقى خلال يونيو 2018.

وشدد على أنه سيتم تنفيذ مشروعات تطوير وإعادة رصف وتوسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية لكل أحياء ومراكز المدينة، كما يجرى تنفيذ أعمال صناعية من كبارى، وأنفاق منها نفق التسعين الجنوبى، والذى تم الانتهاء منه وتشغيله مؤخرا.

ولفت «فهمى» إلى أن النفق تم تنفيذه على أعلى مستوى، وتحت إشراف الاستشارى الدكتور أسامة عقيل، ولاتوجد أى مشكلات به، وتم التشغيل التجريبى له فى أواخر مارس لمدة شهر ونصف، ثم تم إغلاقه لاستكمال أعمال التشطيب والتنفيذ فقط، كما تم إغلاقه مؤخرا لتركيب كشافات الإضاءة، مشيرا إلى أن النفق يشمل إضاءة على مستويات مختلفة، يتم تغييرها 6 مرات فى اليوم لتتلاءم مع تغيرات الإضاءة الطبيعية فى الصباح والمساء، كما يسهم فى نقل المواطنين من التسعين الشمالى إلى الجنوبى، كاشفا أنه يجرى أيضا أعمال توسعة طريق العين السخنة القديم.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمشروعات السكنية بالمدينة، فمن المقرر تنفيذ 14 وحدة بمشروع « سكن مصر» بمساحات تصل إلى 115 مترا، وتم طرح تنفيذ 225 عمارة من أصل 579 على شركات المقاولات، ويجرى دراسة الأسعار وتسلم الوحدات بتشطيب بجودة عالية يفوق الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أن المشروع يعد وسطا بين «الاجتماعى» و»دار مصر» ولايقع بداخل كومباوندات سكنية.

وقال إن الجهاز أنهى طرح مناقصات لتنفيذ 377 عمارة بالمرحلة الثالثة بمشروع «دار مصر» فى مناطق المعارض بالتجمع الثالث وإسكان الجامعات وسيتم الإعلان عن طرحهم قريبا، مشيراً إلى أن الجهاز أنجز حوالى 90 % من المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، وهناك وحدات بمرحلة التشطيب ويرتبط التسليم بخطة الهيئة.

وفيما يتعلق بالأراضى كشف «فهمى» عن أنه تم طرح 5 قطع مميزة بنظام السعر المعلن بمساحات 21.4 و15.6، 12.5، 12، 12.6 فدان بغرب الجامعات ومنطقة الجمعيات بالأندلس، كما تحتل القاهرة الجديدة نصيب الأسد فى المدن التى يتم طرح قطع أرض بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بواقع 6 قطع من إجمالى 13 قطعة والمساحات 243.3، 184، 194.38، 103.47، 396،334 فدانا، وتمت معاينة أراضى الشراكة من قبل أكثر من 20 شركة تطوير عقارى، مما يؤشر إلى زيادة الإقبال ونجاح تلك الطروحات.

وأشار إلى أنه تم طرح 2051 قطعة سكنية، ضمن الأكثر تميزا ولن يتم خلال القرعة الحالية طرح أراضى إسكان متميز، موضحا أن القطع المطروحة بامتداد التجمع الخامس، بجوار أراضى «بيت الوطن» وأنها مكتملة المرافق الرئيسية، وسيتم تنفيذ باقى المرافق الداخلية، مؤكدا أن الجهاز بدأ منذ أبريل الماضى، تسليم أراضى «بيت الوطن» ومن المقرر الانتهاء من تسليم القطع المتبقية بالكامل نهاية العام.

ولفت إلى أن الجهاز يقوم دوريا بتجهيز أراض جديدة فى خطة كل عام مالى، لتلبية الطلب المتزايد على الأراضى.

وأشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أسهم فى الإسراع بتنفيذ مشروعات الطرق الكبرى بالمدينة، إذ أن المدخل الرئيسى للعاصمة من شارع التسعين، وجار إنشاء محورين للربط بالعاصمة مباشرة وهما امتداد محمد بن زايد والتسعين الجنوبى.

وأضاف أن الشركات العاملة بالمدينة تسير وفقا للجدول الزمنى المحدد، مؤكدا أنه لم يتم سحب أراضى فى الفترة الأخيرة، وأنه تم إصدار العديد من التراخيص، وهناك عدد كبير من الشركات تقدم بطلبات للحصول على رخص، منها طلعت مصطفى، وتقدمت للحصول على 1000 رخصة، موضحة أنه تم إصدار التراخيص لشركات الأهلى والعاشر، ووادى دجلة العاملة فى «مستقبل سيتى».

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع 4 شركات لإزالة الرتش والمخلفات الناتجة عن تطوير وتكسير الطرق، وتنفيذ العديد من المبانى والمشروعات مما أثر على الشكل الجمالى للمدينة فى بعض المناطق، وتتولى كل شركة من الأربع إزالة 500 ألف متر مكعب أى أنه بنهاية العام، سيتم نقل 2 مليون متر مكعب مخلفات ورتش إلى المقالب العمومية، مشيرا إلى أن تكلفة ذلك تصل إلى 40 مليون جنيه، وسيتم تحصيلها من المواطنين الذين قاموا بالبناء، وألقوا تلك المخلفات أمام المبانى فى صورة غرامات.

وأوضح أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تجميل الشوارع، ورفع كفاءتها والرصف، والإضاءة، كما تم البدء فى تنفيذ أعمال الإضاءة وتنسيق الموقع لخدمة سكان الكومباوندات بمنطقة المستثمرين الشمالية، وجزء من المستثمرين الجنوبية، وسيتم تنفيذ باقى المناطق تباعا، لافتا إلى أنه من واجب الدولة تنفيذ أعمال تنسيق الموقع والإضاءة بالشوارع الرئيسية لمناطق الكومباوندات، ولكن بشرط أن يقوم المطور بإنجاز جزء من الأعمال الإنشائية، وإنهاء الأسوار لتنفيذ تلك الأعمال، وبالنسبة للمناطق التى ستدخل ضمن أعمال التنسيق خلال العام الجارى، فقد تم إنجاز حوالى 70 % من الإنشاءات بالكومباوندات السكنية.

وأشار إلى أن الصيف الحالى شهد إنهاء أزمة ضعف المياه بالمدينة، والتى عانت منها لسنوات طويلة، إذ تم افتتاح محطة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة فى مايو الماضى، بطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى 500 ألف متر مكعب يوميا، يتم استغلال 300 ألف متر مكعب يوميا منها، وهى تشكل إجمالى احتياجات الكثافات السكانية الحالية، كما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بطاقة يومية 500 ألف متر مكعب أيضا، بحيث تضمن المدينة تلبية احتياجات السكان الحاليين، والمتوقعين حتى سنة 2025.

وقال إنه لاتوجد أى مشكلات فى الكهرباء بالمدينة، وسيتم تزويد الأحياء بكشافات على مستوى عال لإنارة الشوارع والأحياء.

وأوضح أنه يتم تنفيذ خطة تطوير ذاتية للميادين الرئيسية، من قبل الشركات الاستثمارية العاملة بالمدينة إذ تقوم كل شركة بتطوير ميدان وإطلاق اسمها عليه، كاشفا عن أنه تم حتى الآن تطوير 15 ميدانا، مشيراً إلى إسهام ذلك فى تحسين الشكل الجمالى للمدينة، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وتوجيه الميزانية نحو مشروعات أكبر تعود بالنفع على المدينة، كما أن تنفيذ أعمال التطوير والصيانة المستمرة من قبل الشركات تضمن قيامها بالحفاظ على الأعمال وتطوير الشكل الجمالى باستمرار.

ولفت إلى أن الجهاز أنشأ إدارة لتجميل الميادين، برئاسة مهندسة شابة، ضمن توجهات الهيئة نحو الاستعانة بالكفاءات الشابة، والذى تم اتباعه فى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن إدخال الشباب كمعاونين فكرة رائدة أسهمت فى تطوير الأعمال وزيادة المنافسة بين الكفاءات وخلق أجيال جديدة من الكوادر، كما يتم الحفاظ على الاستعانة بالخبرات وترقيتهم كمشرفين على الإدارات، أو مديرى عموم لضمان الدمج بين الخبرات بما يدفع نحو التطوير والإنجاز .