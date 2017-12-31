6 مليارات جنيه قيمة الاستحواذات والصفقات الكبيرة بالبورصة

مصطفى طلعت:شهد نشاط الاستحواذات والصفقات ذات الحجم الكبير نشاطا ملحوظاً بالبورصة، خلال 2017، لتسجل نحو 6 مليارات جنيه، وفقاً لتقرير حديث صادر عن إدارة البورصة.وذكر تقرير البورصة أن القيمة المسجلة للإستحواذات قفزت إلى نحو 1.7 مليار جنيه، بإرتفاع قدره 229%، كما ارتفعت قيمة الصفقات ذات الحجم الك

مصطفى طلعت:

شهد نشاط الاستحواذات والصفقات ذات الحجم الكبير نشاطا ملحوظاً بالبورصة، خلال 2017، لتسجل نحو 6 مليارات جنيه، وفقاً لتقرير حديث صادر عن إدارة البورصة.

وذكر تقرير البورصة أن القيمة المسجلة للإستحواذات قفزت إلى نحو 1.7 مليار جنيه، بإرتفاع قدره 229%، كما ارتفعت قيمة الصفقات ذات الحجم الكبير إلى ما يقرب من 4.4 مليار جنيه بإرتفاع 124% عن العام السابق.

وشهد السوق المصرية تحسنا ملحوظا في أداء المؤشرات الرئيسية إذ إرتفع المؤشر الرئيسي بنحو 22%، وهو ما يحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية خلال 2017، ويحافظ السوق على أفضل أداء على مستوى العالم منذ يونيو 2013.