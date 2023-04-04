6 مليارات جنيه حجم استثمارات «القابضة للمياه» خلال العام المالي 2021-2022

كشف المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، عن الحزم الرئيسية للمشروعات المنفذة خلال العام المالى 2021-2022، لتشمل مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالى 6 مليارات و13.3 مليون جنيه، تتضمن أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم وتحويل المرافق ومحطات المعالجة الثلاثية وصرف صحى القرى ومجابهة الأمطار.

1.31 مليار يورو و1.2 مليار دولار حجم مشروعات وبرامج التعاون الدولي للشركة بالتعاون مع شركاء التنمية

وتابع، كما تقدر مشروعات وبرامج التعاون الدولى التى تنفذها الشركة القابضة حاليا مع شركاء التنمية، بنحو 1.31 مليار يورو بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار، لتشمل مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ، ومشروعات الميجا بمرحلتيها الأولى والثانية، واتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، والصرف الصحى المتكامل لبعض المناطق الريفية بصعيد مصر، ومعالجة الصرف الصحى للقرى الملوثة لبحيرة قارون، وتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية غير المجمعة للشركة القابضة عن العام المالى المنتهى فى 30 /6/ 2022، والقوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة القابضة، وشركاتها التابعة، عن العام المالى المنتهى فى 30/ 6/ 2022

ممدوح رسلان يستعرض تطور منظومة إنتاج مياه الشرب وتجميع ومعالجة مياه الصرف

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تطور منظومة إنتاج مياه الشرب وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، والمشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات الشركة للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى تطور كمية المياه المُنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية حتى 30 يونيو 2022، لتبلغ نحو 25.27 مليون م3/يوم، وتضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 162 ألف كم، حيث يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2755 محطة، و649 محطة رفع، كما أنه يتم معالجة 12.12 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى 452 محطة، و3211 محطة رفع، بإجمالى أطوال شبكات 54 ألف كم.

رئيس القابضة للمياه يستعرض كفاءة منظومة جودة مايه الشرب

كما استعرض المهندس ممدوح رسلان، كفاءة منظومة جودة مياه الشرب للاطمئنان إلى سلامة ومأمونية المياه المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمستهلك، والتى ضمت 465 معملا متنقلا وسيارات جمع العينات، و477 معملا بمحطات المياه، و293 معملا بمحطات الصرف الصحى، بالإضافة إلى 161 معملا فرعيا تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب، كما بلغ عدد المعامل المركزية بالشركات التابعة 15 معملا لمياه الشرب و14 معملا للصرف الصحى، هذا بخلاف المعمل المرجعى لمياه الشرب والذى يراقب جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وتم اعتماد عدد 29 خطة لسلامة ومأمونية المياه للشركات التابعة.

ولفت إلى أنه تم تطبيق نظام التحكم ومراقبة البيانات الاسكادا فى 63 % من إجمالى المحطات الكبرى، مع وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على التوسع في استخدام الطاقة الجديدة (الطاقة الشمسية / الطاقة الحيوية) وتطوير أنظمة إدارة الطاقة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، والتوسع فى تركيب موفرات الطاقة وتطوير التصميم لتحسين أداء الطاقة، حيث تم تنفيذ عدد 4 محطات طاقة شمسية خلال العام 2021/2022 باجمالى قدرة 1.47 ميجا وات، ليصل اجمالى محطات الطاقة الشمسية 9 محطات بالشركات التابعة على مدار 3 سنوات باجمالى قدرة 2 ميجا وات تقريبا، كما حصلت 253 محطة على الشهادة الفنية للتنمية المستدامة TSM، وتلك المحطات تمثل 62 % من إجمالى مياه الشرب المنتجة، و41 % من مياه الصرف المعالجة.

إجراءات القابضة للمياه للتقليل من نسبة المياه الغير محاسب عليها

وأوضح رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف، أن الشركة اتخذت إجراءات لتقليل نسبة المياه غير المحاسب عليها، من خلال خطة لتقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة (DMA – DMZ) لمراقبة والتحكم فى شبكات مياه الشرب، وتركيب أجهزة قياس ثابتة، ومنظومة إدارة الضغوط بشبكات مياه الشرب لتحسين توزيع الضغوط بالشبكات والحد من الكسور، مستعرضاً خطة الشركة لتركيب العدادات، ووسائل الدفع الالكترونى، حيث تم تركيب أكثر من 2.2 مليون عداد خلال الفترة من 1/7/2020 : 30/6/2022، واستبدال 40 ألف عداد بمساجد الأوقاف بعدادات مسبقة الدفع، وجار التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتم إتاحة نقاط شحن كروت العدادات مسبقة الدفع لتصل إلى 530 ألف نقطة شحن من خلال شركات الدفع الالكترونى، و238 نقطة شحن بمراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة، وتم تفعيل شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال خاصية NFC لعدد 750 ألف عداد حاليا.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، اهتمام الشركة بالعنصر البشرى وبناء القدرات، حيث تم تنفيذ 4650 دورة تدريبية خلال العام المالى فى مختلف التخصصات لتدريب أكثر من 83 ألف متدرب، وبلغ عدد مراكز التدريب نحو 33 مركزا، مع استخدام المنصة الإلكترونية والتقييم الالكترونى فى تنفيذ التدريب للشركات التابعة.

وذكر أن إدارات التدريب بالشركة القابضة وشركاتها التابعة شاركت فى مبادرة حياة كريمة كخدمة ومشاركة مجتمعية، حيث تم تدريب عدد 950 شابا من قرى مبادرة حياة كريمة وتأهيلهم لسوق العمل فى مهن الكهرباء والسباكة والمهارات الميكانيكية فى محافظات (أسيوط، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والغربية)، ويتم إعداد مواد تدريبية ضمن برامج المسار الوظيفى معدة لكل مجموعة نوعية بإجمالي 428 مادة ويشترط اجتياز الاختبارات الخاصة بالمواد التدريبية المعدة ببرنامج المسار الوظيفى للترقى للدرجة الأعلى.

رسلان: افتتاح 3 مدارس فنية ثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إلى أنه تم افتتاح 3 مدارس فنية ثانوية جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط، بالإضافة إلى المدارس القائمة فى مسطرد والبحيرة وبنى سويف والمنوفية، ليبلغ اجمالى المدارس الفنية 7 مدارس، بالإضافة إلى فصول التعليم المزدوج بمحافظة قنا، وذلك لإعداد الخريجين المدربين والمؤهلين فى تخصصات (المحطات والشبكات والمعامل)، والبالغ عددهم 3405 خريجين على مدار الأعوام الماضية.