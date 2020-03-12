6 مليارات جنيه تكلفة تطوير 352 وحدة صحية فى سوهاج

قال مصدر مسئول بديوان عام محافظة سوهاج للمال إن خطة حصر تكلفة تطوير المنظومة الصحية فى محافظة سوهاج انتهت، وقدرت بنحو 6 مليارات جنيه، منها 2 مليار للبنية الأساسية، لإجمالى الوحدات والمستشفيات الصحية فى قرى ومراكز المحافظة.

أوضح المصدر أن تحديد التكلفة يعد أحد أركان الاستراتيجية التى وضعت فى الفترة المقبلة لعمل الاستعدادات اللازمة لتطبيق منظومة «الصحى الشامل».

أشار إلى أن التكلفة تتوزع أجزاء منها على إمداد المستشفيات المركزية بأجهزة طبية حديثة لسد العجز الحالي، وعمل صيانة وتطويرات شاملة للوحدات الصحية فى المراكز، فضلا عن عمل توسعات للمستشفيات الحالية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمرضي، وتقديم خدمات أفضل للمواطن.

أضاف المصدر لـ«المال» أن المحافظة وضعت خطة لتدبير المبلغ من مواردها الذاتية على مدار 4 أعوام، لافتا إلى أن عدد الوحدات الصحية فى المحافظة يصل إلى 352 وحدة.

أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 52 ألفًا و404 مواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، منذ بداية التسجيل فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وحتى الآن.

يذكر أن «الصحى الشامل» عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية، وتشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.

يشار إلى أن وزير المالية، محمد معيط، قال إن المنظومة تهدف لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالى للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر