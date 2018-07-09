6 ملايين جهاز مبيعات هاتف هواوى p20‎ خلال ثلاثة أشهر

المال-خاصأعلنت مجموعة هواوى لأعمال المستهلك خلال مشاركتها فى نسخة 2018 من فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية Consumer Electronics Show (CES) الخاص بقارة آسيا، عن نتائج مبيعات أحدث سلسلة هواتف أطلقتها الشركة فى شهر مارس الماضى وهى سلسلة هواتف هواوى P20، حيث أظهرت بيع ستة ملايين هاتف فى أسواق اله

المال-خاص

أعلنت مجموعة هواوى لأعمال المستهلك خلال مشاركتها فى نسخة 2018 من فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية Consumer Electronics Show (CES) الخاص بقارة آسيا، عن نتائج مبيعات أحدث سلسلة هواتف أطلقتها الشركة فى شهر مارس الماضى وهى سلسلة هواتف هواوى P20، حيث أظهرت بيع ستة ملايين هاتف فى أسواق الهواتف الذكية بالعالم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها فى السوق، وهو ما يمثل ارتفاع المبيعات بنسبة 81% مقارنة بسلسلة هواتف P10 التى سجلت مبيعات 3.3 مليون نسخة خلال الفترة نفسها فى العام الماضي.

وصرح كيفين هو، رئيس خط إنتاج الهواتف الذكية بهواوى قائلاً: “أثبت أداء مبيعات ومعدل القبول الهائل الذى حققته سلسلة هواوى P20 لدى المستخدمين مدى معرفتنا بحجم وطبيعة الأسواق التى نعمل بها وهذا ما يظهر التزامنا نحو الابتكار فى أى شىء نقدمه واعتمادنا على أعمال البحث والتطوير.”

وتابع: “نحن نرى نجاح سلسلة هواتف هواوى P20 كقوة دفع تقودنا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات، ترقبوا إطلاق المزيد من الهواتف الذكية فى الفترة المقبلة قبل نهاية العام.”