6 ملايين جنيه حصيلة البيع فى مزاد علنى لسيارات جمارك القاهرة

أكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن حصيلة جلسة المزاد التي عقدتها في 3 يوليو الجاري والخاصة بسيارات جمارك القاهرة بصالة النادي المصرى القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بلغت 6 ملايين جنيه.

وأضاف المصدر، أنه تم إجراء الجلسة على عدد 41 لوط سيارات، وتم بالفعل سحب 4 لوطات، كما تم مصادرة تأمين لوط واحد، حيث تم البيع النهائى لعدد 25 لوط سيارات بمبلغ 6 ملايين و32 ألفا و 460 جنيها، موضحا أنه لم يتم بيع عدد 11 من لوط لعدم وجود عطاء مناسب.

والسيارات التى تم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة، وتشمل (متسوبيشي وجيب شيروكي ومرسيدس و BMW وفولكس وتويوتا وفورد وهيونداى وكريسلر وكيا وباجيرو ونوبيرا ولاند كروزر ولينكولين وسيارة مكنسة لجمع القمامة وهامرH2 وكاديلاك ونيسان وبيك آب وغيرها).

وأكدت مصلحة الجمارك أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد كانت بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي.

واشترطت المصلحة أن يتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

كما اشترطت مصلحة الجمارك أنه مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقه بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الأداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وأوضحت كراسة الشروط أنه إذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام ، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع.

واشترطت كراسة الشروط أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام | المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019 على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـه مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة ايام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.

كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص.