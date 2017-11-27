6 مكاتب استشارية تتأهل لتنفيذ امتداد الخط الثانى للمترو إلى قليوب

❐ أشرف أبو كراشة: عروض صينية وإيطالية لعمل دراسات الخامس ❐ مراحل «السادس» لم تحدد.. و«النقل» تنتظر تسلم تقرير «بومباردييه» الكندية ❐ وعد يابانى بإعداد ثانى مراحل الخط الرابع عقب البدء فى الأولى العام المقبل ❐ 3 مسارات مقترحة لتنفيذ فرع القطار المكهرب إلى «بل

❐ أشرف أبو كراشة: عروض صينية وإيطالية لعمل دراسات الخامس

❐ مراحل «السادس» لم تحدد.. و«النقل» تنتظر تسلم تقرير «بومباردييه» الكندية

❐ وعد يابانى بإعداد ثانى مراحل الخط الرابع عقب البدء فى الأولى العام المقبل

❐ 3 مسارات مقترحة لتنفيذ فرع القطار المكهرب إلى «بلبيس»

❐ «نقل عام إسكندرية» تنهى الفحص الفنى لـ3 شركات تتنافس على توريد 15 حافلة

❐ «مواصلات مصر» تضيف 16 أتوبيسًا على خطى «القاهرة الجديدة- التحرير» و«المظلات»

مدحت إسماعيل

قال مصدر مسئول إن الهيئة القومية لمترو الأنفاق بوزارة النقل أهّلت 6 مكاتب استشارية عالمية هي: setec – egiserailـ artelia ـ و systra، إضافة إلى مكتب dar al ـ وhandasah ـ kha-tib &alamy ، لتنفيذ أعمال امتداد الخط الثانى “المنيب- شبرا الخيمة” إلى مدنية قليوب شمال المحافظة.

وأضاف، لـ«المال»، أنه تم تحديد موعد 20 ديسمبر المقبل لعقد جلسة استفسار بين المكاتب الاستشارية والهيئة، موضحًا أن طول المسافة المقرر تنفيذها 8 كيلومترات، بعدد 3 محطات قابلة للزيادة.

وأشار إلى أنه سيتم تمويل المشروع من الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن التكلفة ستكون منخفضة إلى حد ما؛ لأن أعمال تنفيذ الامتداد سطحية بالكامل.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أعلنت أنها وافقت على تخصيص 20 مليون جنيه للهيئة القومية للأنفاق، للتعاقد مع المكاتب الاستشارية المتخصصة؛ لتحديث الدراسات اللازمة لمد الخط الثانى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

من جانبه قال المهندس أشرف أبو كراشة، نائب رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إن الحكومة تسعى جاهدة لبدء تطوير الخط الأول للمترو «حلوان– المرج» فى أقصى سرعة، إذ تم إعداد مستندات طرح أعمال التطوير فى الهيئة، موضحًا أنه مصمَّم لنقل 1.4 مليون مواطن، لكنه حاليًّا أصبح يتعدى ذلك العدد، ومن ثم يجب إصلاحه فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر «منتدى النقل الحضرى الثانى»، الذى عُقد نهاية الأسبوع الماضى، بمشاركة وزيرى النقل، والاستثمار والتعاون الدولى، أنه سيتم تطوير الخط على مرحلتين، الأولى تتمثل فى تطوير البنية الأساسية ونظم الاتصالات والإشارات وغيرها، والمرحلة الثانية تنصبّ على شراء قطارات جديدة إذ من المستهدف شراء 20 قطارًا جديدًا، وتطوير 32 قطارًا عاملة على الخط فى الوقت الحالى.

وناقش المنتدى تحديات تخطيط وتمويل النقل الحضرى بالمدن المصرية الرئيسية، واشتملت على مناقشة مشاريع التوسع الحالية فى القاهرة الكبرى، مثل مترو القاهرة وقطار العاصمة الإدارية الجديدة، وإعادة تأهيل الترام وتجديد شبكة الحافلات فى الإسكندرية، وخطوط وحافلات القاهرة الكبرى إلى المطار.

ولفت أبو كراشة إلى أن «القومية للأنفاق» تسعى جاهدة للحصول على قروض بقيمة 350 مليون يورو من بنوك الاستثمار الأوروبى والإعمار الأوروبى، ووكالة التنمية الفرنسية؛ لتطوير الخط، موضحًا أن عملية تطوير الخط قد تستغرق من 5- 6 سنوات؛ لأنها ستتم على مراحل وفى وقت توقف الخط «ليلًا».

وأوضح أن الهيئة القومية للأنفاق تسعى جاهدة للإسراع فى تنفيذ الخط السادس؛ لأنه سيكون الخط الوحيد الموازى للأول، ومن ثم تقليل الضغط عليه، لافتًا إلى أنه يبعد عن خط «حلوان- المرج» بـ3 كيلومترات، ومن ثم إمكانية جذب عدد كبير من ركاب «الأول»، لـ«السادس».

وقال أبو كراشة إن هيئته تترقب تسلم دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق من شركة بومباردييه الكندية، نهاية يناير المقبل، لافتًا إلى أن الشركة أبلغت الوزارة بأنها قطعت شوطًا طويلًا فى الدراسة والتصميمات اللازمة للمشروع.

ونوّه بأن الخط السادس يعد من أعمق الخطوط التى سيتم تنفيذها، خاصة أنه يمر أسفل الخطين الأول والثانى على مسافة تصل لـ10 أمتار، وأسفل شبكات الصرف الصحى، لافتًا إلى أنه متوقع أن يعمل عليه 33 قطارًا بعدد 24 محطة.

وذكر أن مراحل التنفيذ لم تحدد بعد؛ نظرًا لعدم الاتفاق نهائيًّا على الجهات المموِّلة للمشروع، وقيمة تكلفة تنفيذ كل مرحلة.

يشار إلى أن الهيئة القومية للأنفاق وقّعت اتفاقًا مع شركة بومباردييه الكندية، يوليو الماضى، لإعداد دراسات وتصميمات تنفيذ الخط الذى سيمتد بطول 30 كم، ويضم 24 محطة، بينها 12 محطة نفقية، و12 أخرى علوية، سينطلق موازيًا للخط الأول، ومقرر أن يبدأ من منطقة الخصوص بالقليوبية بجوار الدائري موازيًا لترعة الإسماعيلية حتى السواح، ثم يمر بشارع بورسعيد ليصل إلى محطة غمرة، ويمتد نحو السيدة زينب مستمرًّا حتى المعادى الجديدة، ثم يتقاطع مع الخط الأول فى محطة غمرة، ومع الخط الرابع فى محطة الفسطاط المدرجة بالمرحلة الأولى بالخط الرابع، وتقدر تكلفة المشروع بـ4 مليارات دولار، وتصل طاقته إلى 2 مليون راكب.

وأفاد بأن الخط الثانى للمترو ينقل حاليًّا مليون راكب يوميًّا، وهو مصمم لنقل 1.1 مليون مواطن، لذا فإن الهيئة تسعى لتطويره قبل تدهور حالته مثلما وصلت إليه حالة خط «حلوان- المرج».

فى سياق متصل قال أشرف أبو كراشة إن الهيئة تلقّت عروضًا من شركات صينية وأخرى إيطالية لعمل دراسات الخط الخامس للمترو، لافتًا إلى أن التصميم المبدئى للمشروع متوقع أن ينقل 1.4 مليون مواطن يوميًّا، بعدد قطارات 50 قطارًا، بتكلفة قد تصل لـ4 مليارات دولار.

وأعلنت الهيئة القومية لمترو الأنفاق خلال الشهور الماضية أنها تتفاوض مع الجانب الكورى على توفير قرض ميسّر بقيمة 2 مليار دولار، قيمة الشق الخارجى لتنفيذ الخط الخامس لمترو الأنفاق، بحسب تصريحات اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق.

وأضاف جمال الدين وقتها أن التكلفة الإجمالية للخط متوقع أن تصل لـ4 مليارات دولار، لذلك أبلغت الهيئة الجانب الكورى بزيادة القيمة المالية للعرض الذى تقدم فى السنوات الماضية للهيئة ليكون بقيمة 2 مليار دولار، بدلًا من عرض مليار دولار.

ومقرر أن يبدأ الخط الخامس من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر، ثم بشارع الدكتور حسن الشريف بمنطقة الحى الثامن بمدينة نصر، ويستمر فى شارع مصطفى النحاس، ليصل بشارع حسن المأمون مرورًا بالنادى الأهلى بمدينة نصر، ثم أسفل طريق النصر حتى يتقاطع مع شارع النزهة ويستمر حتى كوبرى النزهة، ليصل إلى ميدان الجلاء وشارع أبو بكر الصديق ليتقاطع مع الخط الثالث فى محطة هارون، ليتقاطع مرة أخرى مع الخط الأول للمترو فى محطة حلمية الزيتون ويستمر حتى ميدان المطرية، ليتقاطع مع الخط السادس فى ميدان السواح، ويبلغ طول الخط 24 كيلومترًا، بعدد محطات 17 محطة، طبقًا لبيانات موقع الهيئة القومية لمترو الأنفاق.

وأوضح نائب رئيس هيئة مترو الأنفاق أنه سيتم بدء تنفيذ أولى مراحل الخط الرابع للمترو، بداية العام المقبل، بتمويل يابانى عبر قرض ميسر، لافتًا إلى أن الهيئة فى انتظار رد عطاءات الشركة التى ستنفذ المشروع لتسليمها مواقع العمل قريبًا.

يُشار إلى أن تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع ارتفعت لـ3.5 مليار دولار، بدلًا من 3 مليارات دولار، بعد مرور 3 سنوات، ووكالة التعاون اليابانى «الجايكا» تمول المرحلة بقرض ميسر بقيمة 1.28 مليار دولار.

وينفذ المشروع على مرحلتين، ويقدر عدد محطات المرحلة الأولى بـ17 محطة، ويمتد مسارها من المحطة التبادلية غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمنطقة حدائق الأهرام، ثم المتحف المصرى الكبير، حتى ميدان الرماية، مرورًا بشارع الهرم، حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ثم يمتد إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، ثم يمتد حتى محطة الفسطاط مـن خلال مسار طوله حوالى 19 كيلومترًا، بينما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط، مرورًا بالقاهرة الإسلامية، وصولًا إلى مدينة نصر والقاهرة الجديدة.

وذكر نائب رئيس الهيئة أن الجانب اليابانى وعد بتمويل دراسات المرحلة الثانية للخط، عقب البدء فى تنفيذ «الأولى»، موضحًا أن الخط الرابع سيكون له خدمة تبادلية مع خطوط «الأول، والثالث، والسادس»، إذ يعد خطًا رابطًا بين الشرق والغرب.

فى سياق متصل أشار إلى أن مرحلتى الخط الثالث العاملتين حاليًّا تنقلان ما يقرب من نصف مليون راكب يوميًّا بعدد رحلات مليون رحلة، لافتًا إلى أنه جارٍ استكمال باقى مراحل الخط، ليتم افتتاح آخِر مراحل المشروع فى أبريل 2024، موضحًا أن الهيئة تسعى فى الوقت الحالى لتوفير قرض لتنفيذ الجزء الأخير من المشروع الذى يبدأ من محطة هليوبليس حتى المطار.

وأكد أبو كراشة أن أسباب البدء فى المرحلة الرابعة من المشروع قبل المرحلة الثالثة، ترجع إلى أن تنفيذها كان أسهل، كما أنها مموَّلة من الحكومة المصرية، والشركات المنفذة محلية، ومن ثم تم إسنادها بشكل مباشر.

على صعيد متصل قال المهندس أشرف أبو كراشة إن الهيئة تستكمل حاليًّا إجراءات الحصول على القرض الصينى لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى، لافتًا إلى أنه جارٍ دراسة 3 مسارات مختلفة لتنفيذ الفرعة الشمالية للخط المتجهة إلى بلبيس، منوهًا بأن الخط يبدأ من محطة مترو عدلى منصور، حتى الروبيكى، ثم فرعة تتجه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأخرى إلى منطقة بلبيس فى محافظة الشرقية، وهى التى لم يتم الاستقرار نهائيًّا عليها.

ومشروع القطار الكهربائى منتظر أن يمتد لنحو 66 كم ويضم 11 محطة، بتكلفة تقدر بـ1.2 مليار دولار، وتنفذه شركة أفيك الصينية، و3 شركات محلية، ومستهدف أن ينقل 500 ألف راكب يوميًّا.

فيما قال المهندس مجدى الجابر، نائب رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، فى تصريح، لـ”المال”، على هامش مشاركته فى منتدى النقل الحضرى الثانى، إن الهيئة انتهت من الفحص الفنى لـ4 شركات محلية، من بينها مصنع قادر، لتوريد 15 حافلة تعمل بالكهرباء، لافتًا إلى أنه سيتم الإنتهاء من الفحص المالى فى غضون شهر.

وقال المهندس محسن صبرا، الرئيس التنفيذى لشركة مواصلات مصر للنقل الذكى، إن شركته فى تواصل مستمر مع وزارة النقل للحصول على رخص تسيير جديدة لأتوبيسات سيتم الدفع بها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة عند بداية عملها بالسوق المصرية أجرت دراسة نقل مفصلة استهدف أن تكون خدمتها مكملة لوسائل النقل الحكومية الحالية، ومنها خطوط المترو.

وأشار، خلال كلمته بمنتدى النقل الحضرى الثانى، إلى أنه مقرر إضافة 16 أتوبيسًا جديدًا على خطى “القاهرة الجديدة التحرير”، و”القاهرة الجديدة المظلات”، لافتًا إلى أن هناك عددًا من المشاكل التى تواجه الشركة فى الوقت الحالى، ومنها بُعد الجراجات عن بداية انطلاق الرحلة، ومن ثم تكلفة مهدرة فى الوقود وجهد العاملين.

وأعلنت «مواصلات مصر» بدء التشغيل التجريبى لمركباتها فى شوارع القاهرة الكبرى، مطلع يوليو الماضى، والتى تتمثل فى 180 سيارة “100 مينى باص، و80 أتوبيسًا ذكيًّا مكيفًا، وتقوم الشركة بتنفيذ مشروع النقل الجماعى الذكى فى مصر، بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام، بعد أن استحوذت على %70 منها مجموعة الإمارات الوطنية فى مجال وسائل النقل الجماعى بالإمارات العربية المتحدة.

كما تستهدف الشركة إطلاق مشروع أتوبيس النقل العام فائق الجودة بين محافظة الجيزة ومدنية 6 أكتوبر، بداية يناير 2018، على 7 خطوط بعدد 50 أتوبيسًا فى مرحلته الأولى، واستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، بحسب تصريحات سابقة لقيادات الشركة.

وطالب صبرا بتوفر جراجات قريبة من رحلة الأتوبيس، لافتًا إلى أن تعدد الجهات الحكومية المسئولة عن إصدار تراخيص التشغيل، والمالكة للجراجات تعد من أهم المشاكل التى يجب إيجاد حل لها، منوهًا بأن هيئة النقل العام بالقاهرة هى جهة تشغيلية، لكن لا تملك الجراجات التى يمكن أن توفرها للشركات الأخرى العاملة أو التى ترغب فى منظومة النقل الجماعى.