6 معلومات عن مشروع قانون منادي السيارات (إنفوجراف)

تناقش لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني فى اجتماعاتها المقبلة المقرر لها الاسبوع المقبل مشروع قانون «منادى السيارات» المعروف بالسايس ، تمهيدا لاقراره وادراجه بأقرب جلسة عامة .

وفيما يلي ترصد «المال» أبرز 6 معلومات داخل قانون « منادي السيارات » فى الانفوجراف التالي :

انفوجراف يوضح 6 معلومات عن قانون السايس

1- تشكيل لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات.

2- تحدد اللجنة المناطق التي تصلح للانتظار ولا تعيق المرور، بجانب تحديد عدد ساعات العمل.

3- يشترط أن يكون السايس مصريًا، لا يقل سنه عن 21 عامًا، مجيدًا للقراءة والكتابة، أدى الخدمة العسكرية أو أعُفي منها، حاصل على رخصة قيادة، حسن السير والسلوك وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية، ويجتاز الكشف الطبي”.

4- تعلن اللجنة مزايدة علنية لشركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة؛ لإنهاء مهنة السايس العشوائية

5- يعاقب كل من يمارس مهنة “السايس” دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

6-تحصيل ثمن الخدمة “الركنة” بموجب إيصال محدد القيمة، ويوزع على المناطق المحددة كمواقف للسيارات.