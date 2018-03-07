6 مصريين بقائمة فوربس للأغنى عالميا

جيف بيزوس يتصدر القائمة.. وناصف ساويرس أغنى أغنياء العرب وكالاتأعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمتها لأغنى أغنياء العالم بعد أن حذفت منها الأثرياء السعوديين لأول مرة، وضمت القائمة 31 عربيا جاء على رأسهم المصري ناصف ساويرس ضمن 5 مصريين آخرين في ذات القائمة.وتصدر جيف بيزوس، مؤسس ومدير شركة



جيف بيزوس يتصدر القائمة.. وناصف ساويرس أغنى أغنياء العرب



وكالات

أعلنت مجلة “فوربس” الأمريكية قائمتها لأغنى أغنياء العالم بعد أن حذفت منها الأثرياء السعوديين لأول مرة، وضمت القائمة 31 عربيا جاء على رأسهم المصري ناصف ساويرس ضمن 5 مصريين آخرين في ذات القائمة.

وتصدر جيف بيزوس، مؤسس ومدير شركة أمازون للتجارة الإلكترونية القائمة بعد أن قفزت ثروته من 39.2 مليار دولار العام الماضي إلى 112 مليار دولار هذا العام، ليزيح بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت الذي نزل إلى المركز الثاني بثروة قدرها 90 مليار دولار هذا العام صعودا من 86 مليار العام الماضي.

وكان جيتس قد تربع على القائمة طيلة 18 عاما، خلال الـ 24 عاما الماضية.

ونشرت المجلة قائمة تتضمن 2208 مليارديرات، في التصنيف السنوي رقم 32 لأصحاب المليارات، وجاء رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي وارين بافيت في المركز الثالث، إذ قفزت ثروته من 75.6 مليار دولار العام الماضي إلى 84 مليار دولار هذا العام.

أما أغنى شخص في أوروبا والرابع في القائمة فهو برنارد أرنو، مدير شركة “إل في إم إتش” للسلع والملابس الفاخرة، والذي بلغت ثروته 72 مليار دولار، ثم في المركز الخامس يظهر مؤسس شركة فيس بوك مارك زوكربرج، حيث بلغت ثروته 71 مليار دولار.

وتراجع ترتيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في القائمة بعد تناقص ثروته من نحو 3.5 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار، وقالت المجلة إن تراجع ترتيب ترامب يعود جزئيا إلى تراجع قيمة العقارات بوسط نيويورك، وتراجع عائدات ملاعب الغولف خاصته.

واستحوذت الولايات المتحدة على أكبر عدد من أصحاب المليارات في دولة واحدة، إذ بلغ عددهم 585 مليارديرا. وجاءت الصين في المركز الثاني.

وضمت ولاية كاليفورنيا الأمريكية وحدها 144 مليارديرا، وهو رقم أكبر من عدد أصحاب المليارات في أي دولة منفردة، باستثناء الولايات المتحدة والصين.

واحتلت ألمانيا موقع أكبر دولة في أوروبا من حيث عدد المليارديرات، إذ بها 123 مليارديرا، بينما في الهند 119، وروسيا 102.

وقررت “فوربس” استبعاد السعوديين من قائمتها لأول مرة، لتتخلى عن 10 اثرياء جاؤوا في قائمة العام الماضي وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال “نظراً لعدم توافر المعلومات عنهم”، على حد وصفها.

وكانت السعودية قد أُوقفت في نوفمبر الماضي بفندق “ريتز كارلتون” في الرياض، عدداً من الأمراء السعوديين وكبار المسؤولين الحكوميين، في قضايا فساد.

وكشف النائب العام السعودي في أواخر يناير أن الرياض استردت أكثر من 100 مليار دولار على شكل تسويات من المئات من الذين شملتهم التوقيفات والتحقيقات، مضيفا في حينها أن من بين 381 شخصا جرى استدعاءهم، لم يبق قيد التحفظ سوى 56 شخصاً.

وتضمنت قائمة أثرياء العالم للعام الحالي 31 ثرياً من الدول العربية، بثروة إجمالية بلغت 76.7 مليار دولار. وتصدر المصري ناصف ساويرس قائمة الأثرياء العرب بصافي ثروة قدرها 6.6 مليار دولار. في حين تصدرت الإمارات ولبنان الدول العربية من حيث عدد الأثرياء العرب في القائمة بـ7 أثرياء لكل منهما، تلتها مصر بـ6 أثرياء.

وظل رجل الأعمال نصيف ساويرس،57 عامًا، في القائمة العالمية وجاء ترتيبه رقم 251 بين أثرياء العالم، وقدّرت فوربس ثروته بمبلغ 6.6 مليار دولار.

وكان نصيف قد ظهر في قائمة عام 2017 التي صدرت في مارس الماضي، وجاء في المركز رقم 269 عالميًا، وبثروة قدرها 5.6 مليار دولار.

أما ثاني العرب فكان الإماراتي عبدالله الغرير بثروة قيمتها 5.9 مليار دولار، تلاه الإماراتي ماجد الفطيم بثروة 4.6 مليار دولار ثم الإماراتي حسين سجواني بثروة 4.1 مليار دولار، وجاء خامسا الجزائري يسعد ربراب بثروة 4 مليارات دولار.

أما ثاني المصريين فهو نجيب ساويرس بثروة قدرها 4 مليار دولار، تلاه محمد منصور بثروة قدرها 2.7 مليار دولار ثم ياسين منصور بثروة تبلغ 1.9 مليار دولار ثم محمد الفايد بثروة 1.6 مليار دولار، تلاهم يوسف منصور بثروة قدرها 1.4 مليار دولار.

ولم تضم القائمة هذا العام المصري أنسي ساويرس بعدما كان متواجدا في العام الماضي بثروة قيمتها 1.2 مليار دولار.