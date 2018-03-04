6 مصريات يشاركن فى عرض أزياء مهرجان الهند على ضفاف النيل

سمر السيد:قال السفير الهندى بالقاهرة سانجاى باتاتشاريا، إن 5 إلى 6 مصريات سيشاركن فى عرض للأزياء الهندية مع عدد آخر من العارضات الهنديات ضمن فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل لعام 2018، لافتاً إلى أن المرأة تقوم بدور كبير على المستوى السياسى والثقافى والاقتصادى لأى بلد .أضاف

سمر السيد:

قال السفير الهندى بالقاهرة سانجاى باتاتشاريا، إن 5 إلى 6 مصريات سيشاركن فى عرض للأزياء الهندية مع عدد آخر من العارضات الهنديات ضمن فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل لعام 2018، لافتاً إلى أن المرأة تقوم بدور كبير على المستوى السياسى والثقافى والاقتصادى لأى بلد .

أضاف فى كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته السفارة الهندية بمناسبة انعقاد مهرجان الهند على ضفاف النيل 2018 ، أنه يدرك الأهمية الكبيرة التى تلعبها النساء فى مصر والهند، مشيراً إلى أن المهرجان يعرض نواحى مختلفة للتراث الهندى المعاصر والحالى .

ونظمت السفارة الهندية بالقاهرة اليوم مؤتمراً صحفياً بالتعاون مع شركة تيم ورك آرتس لاستعراض التنوع الثقافى من خلال مهرجان الهند على ضفاف النيل 2018 ، وهو مهرجان يقدم عروض معاصرة لموسيقى الكلاسيكسة والرقصات الكلاسيكسة والفتون البصرية والمأكولات الهندية واليوجا إضافة إلى سلسلة ندوات حول الشاى الهندى والتعاون الاقتصادى بين الهند ومصر.

ويشهد عام 2018 الاحتفال بالذكرى الـ70 لاستقلال الهند ومرور 70 عاماً على إقامةعلاقات دبلوماسية بين البلدين ويتضمن المهرجان سلسلة من الفعاليات التى تتضمن الفنون واليوجا والموسيقى والرقص وسلسلة من الندوات حول العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهى.

