6 مصارف تدبر اعتماداً مستندياً بقيمة 36 مليون دولار لصالح السكك الحديدية

محمد سالموقعت هيئة السكك الحديدية، نهاية الأسبوع الماضى، عقود فتح اعتمادات مستندية بقيمة 36 مليون دولار، بغرض استيراد قطع الغيار اللازمة، لإعادة تأهيل 81 جرارا، بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، واختارت الهيئة بنك مصر لدور وكيل الصفقة.وقالت مصادر لـ«المال» إن 6 بنوك أخرى، من

محمد سالم

وقعت هيئة السكك الحديدية، نهاية الأسبوع الماضى، عقود فتح اعتمادات مستندية بقيمة 36 مليون دولار، بغرض استيراد قطع الغيار اللازمة، لإعادة تأهيل 81 جرارا، بالتعاون مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، واختارت الهيئة بنك مصر لدور وكيل الصفقة.

وقالت مصادر لـ«المال» إن 6 بنوك أخرى، من المقرر أن تشارك فى تدبير العملة الأجنبية للاعتماد المستندى وهى: الأهلى، التجارى الدولى، العربى الأفريقى، القاهرة، المصرى الخليجى، الإسكندرية، موضحة أن الصفقة كانت فى حدود 97 مليون دولار، موزعة بين اعتماد مستندى وقرض، بينما تم خفضها إلى 36 مليون دولار.

ويشمل الاتفاق مع الشركة الأمريكية، شراء 100 جرار جديد، وتأهيل الـ81 جرارًا، لمدة 15 عامًا، تلتزم خلالها بإجراء الصيانة لـ 181 جرارا، وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وتدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانعها وتأهيلهم، ليصبحوا كوادر بالهيئة، والاستفادة منهم فى تدريب باقى زملائهم، حسب تصريحات وزير النقل د. هشام عرفات، مطلع سبتمبر الماضى.

وقال «عرفات» إن التعاقد يعتبر الأفضل فى تاريخ السكة الحديد، لكونه يتضمن عقدا لصيانة الجرارات على مدار 15 عاما، بعكس العقود السابقة التى لم تتضمن عقود صيانة، لذلك كانت تواجه فى بعض الأحيان الجرارات المتعاقد عليها مشكلات فنية، ولا تستطيع الهيئة التعامل معها، مثلما حدث مع الجرارات الـ100 التى تم التعاقد عليها عام 2008 وخرج من الخدمة منها 81 جرارا، نتيجة حدوث مشكلات فنية بها، تعذر على “السكة الحديد” إصلاحها لعدم وجود عقد صيانة يلزم الشركة المصنعة لها بصيانتها وإصلاحها.

وتتولى «جنرال إليكتريك» تدبير قرض من بنك الصادرات الكندى، يعادل %85 من قيمة الصفقة البالغة 575 مليون دولار، بما يعادل 488.75 مليون جنيه، بينما تتعهد الحكومة المصرية، بتوفير الـ %15 المتبقية، من الخزانة العامة، وسداد القرض على مدار 12 عاما، على 24 قسطا، وبفترة سماح 18 شهراً، حسبما نشرت «المال» فى يونيو الماضى.