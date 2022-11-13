6 مشروعات جديدة لاستغلال مياه الأمطار بتكلفة 590 مليون جنيه فى الثغر

انتهت محافظة الإسكندرية من تطبيق أولى خطوات استراتيجية إدارة واستغلال مياه الأمطار، التى تمت بمرحلتها الأولى مطلع نوفمبر الحالي، من خلال 3 مشروعات بتكلفة 160 مليون جنيه، وذلك فى إطار معالجة أزمة مناطق «لوران، الشاطبي، وكليوباترا»، والتى عادة ما تشهد تجمعات لمياه الأمطار تتسبب بدورها فى شلل بالحركة المرورية، وأزمات وخسائر بشرية ومادية، وتم رصف منطقة الأعمال بالكامل وإعادة الشئ لأصله، وذلك بحسب تصريحات رباب مدني، رئيس حى شرق.

وفى هذا الصدد، أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف فى تصريحات صحفية، أن المرحلة الأولى تضم 9 مشروعات، تم الانتهاء من 3 منها -مُقرر أن تستوعب من %8 إلى %10 فقط من مياه الأمطار- وجار البدء فى 6 مشروعات أخرى بعد أربعة أشهر، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 590 مليون جنيه.

وأضاف «الشريف» أن محافظة الإسكندرية تحوى أكثر من 140 ألف شنيشة ومطبق تستقبل مياه الأمطار بها، فى حين أن باطن الأرض يسع لما يقرب من مليون و900 ألف متر مكعب من المياه، بالتزامن مع هطول الأمطار وتزايد معدلها إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً.

ولفت «الشريف» إلى أن المشروع يستهدف إنشاء شبكة لمياه الأمطار مُستقلة عن شبكة مياه الصرف الصحي، إلا فى أجزاء معينة سيكون بها اتصال جزئي، مُستهدفًا من خلاله تجميع مياه الأمطار وتحويلها مُستقبلًا إلى الدلتا الجديدة للاستفادة بها فى الزراعة والمناطق العمرانية الجديدة.

وفى تصريحات سابقة للدكتور وليد عبد العظيم، استشارى مشروع استراتيجية إدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، أكد أن المشروع يشهد عملية فصل جزئى للأمطار من خلال منظومة مُتكاملة، تستهدف تجميعها ببعض المناطق، مثل الكورنيش والجنوب، بالتوازى مع تخفيف كميات المياه على شبكات الصرف الصحى الحالية لمعالجة جزء من المناطق الساخنة التى كانت تتأثر من كمية المياه المتجمعة، وتسبب إعاقة الحركة المروية بشكل كبير.

وأضاف «عبد العظيم» فى تصريحات صحفية، أنه وفقًا لاستراتيجية المشروع، من المُقرر استكمال الـ6 مشروعات المتبقية ضمن الاستراتيجية خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر، لحين الوصول لعملية الفصل الكامل بشبكات مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحى بالثغر على أقرب مسطح مائى مباشر.

وأكد «عبد العظيم» إلى أنه سيتم استئناف الأعمال بنهاية فبراير 2023، مُرجعًا ذلك إلى صعوبة إنجاز الأعمال، بالتزامن مع موسم الدراسة ووقت الأمطار بسبب الزحام بالطرق، وعمليات الحفر بسبب هطول المياه، لافتًا إلى أنه تم البدء بالأعمال خلال فصل الصيف لتوفير الضغط على المضخات والمحطات خلال فترة النوات.