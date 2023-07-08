6 مدن تواجه ارتفاعا واضطرابا للأمواج يصل إلى 4 أمتار

تشهد بعض شواطئ البحر المتوسط في المحافظات المذكورة في النشرة أدناه اضطرابا وارتفاعا للأمواج يتراوح بين (2.5 : 4 متر) وذلك خلال يومي الأحد ٩ يوليو والاثنين ١٠ يوليو.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء منذ قليل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما أفادت الأرصاد الجوية، منذ قليل، بأن هناك نشاط للرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط لتصل سرعتها إلى 50 كم/س.

وأضافت الأرصاد، أنه تزيد سرعة هباتها لتؤثر على شمال البلاد لتعطي شعور أفضل بحرارة الطقس أي تقلل الإحساس بدرجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

كما يؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع الأمواج على السواحل الغربية للبحر المتوسط من مطروح حتي بورسعيد، وتستمر هذه الأجواء حتي يوم الاثنين 10 يوليو الجاري.

حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

كما تتكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة نهارًا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، في القاهرة تبلغ العظمى 35 درجة، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 30، والصغرى 24 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 34 درجة، والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 37 درجة، والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم السبت، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 40 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 39، والصغرى 26.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 29 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 36 للعظمى، و23 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 30 للعظمى، 24 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.