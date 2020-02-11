6 مارس إطلاق سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي اس 20

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم، إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S20، بدءًا من 6 مارس المقبل.

ويتاح جهاز Galaxy S20 بالألوان الرمادي والأزرق والوردي، كما يتوفر جهاز Galaxy S20 بالألوان الرمادي والأزرق والأسود. كما يتوافر جهاز Galaxy S20 Ultra باللونين الرمادي والأسود.

وعلق تي إم روه، رئيس ومدير قسم الأبحاث والتطوير في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة بشركة سامسونج للإلكترونيات: “تهيئنا تقنية الجيل الخامس لعصر جديد من التجارب الفريدة والاستثنائية، ولا سيما فيما يتعلق بالطرق التي نتواصل بها مع العالم المحيط بنا”.

وقال، في بيان صحفي، اليوم، إن سلسلة هواتف Galaxy S20 الثلاثة هي دليل على حرص سامسونج على مواكبة التطورات التي يشهدها عالم تكنولوجيا الاتصالات، بقدرات اتصال فائقة تتوافق مع تقنية الجيل الخامس؛ وذلك بهدف منح المستهلكين أجهزة ذكية ومتطورة مصممة لإحداث تحولات إيجابية في حياة المستخدمين.

وأضاف روه أن سلسلة الهواتف الجديدة تدعم بشكل مباشر عشاق ومحبي التصوير؛ لتمكنهم من استخدام أجهزة سامسونج المزوَّدة بكاميرات احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي وبجودة استثنائية، والتقاط أجمل اللحظات ومشاركتها مع أحبائهم بشكل سلس.