6 لاعبين يقتنصون مزاد قطن الشرقية بسعر 12400 جنيه

اقتنصت 6 شركات عاملة فى مجال تجارة القطن مزاد محافظة الشرقية أمس بإجمالى 6498 قنطارا من صنف جيزة 94، بسعر 12400 جنيه.

وأوضحت المصادر أن شركة مصر جاءت فى المرتبة الأولى بنحو2611 قنطارا تلتها «الكان» 1129 و«المجد» 867 ، و«النيل» 687 و«الرباعية» 689 و«الإخلاص» 515.

ولفت إلى أنه تم تنظيم جلسة المزاد فى مقر هيئة تحكيم القطن بالإسكندرية وذلك على محصول محافظة الشرقية فى مراكز تجميع «الظواهرية» و«ترعة البطيخ» و«منشية صفوت» و«ميت يزيد» و«خلف الله» و«أبو الشلوف».

وأفادت المصادر بأنه من بين نقاط التجميع أيضا «منشأة أبو عمر» و«إبرهيم حسن» و«السعادات» و«أبو عوينات».

يذكر أنه تم إجراء 4 مزادات فى محافظات الصعيد و3 فى الدلتا خلال أكتوبر الماضى .

وأوضحت المصادر أنه من المرتقب استئناف إقامة مزادات قطن جديدة على أصناف جيزة 96 و94 و97 و98 خلال الأسبوع الجارى فى الوجهين القبلى والبحرى.

وجدير بالذكر أن سعر المزاد السابق فى الوجه البحرى تراوح من 14500 إلى 18450 جنيها للقنطار، لصنفى جيزة 94 و92 على التوالى.

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح، فإن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع وصوله لحوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف. يشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القطن للعام الماضى سجلت نحو 336 ألف فدان معظمها فى محافظات وجه بحرى، وحققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار وهو ما وضع مصر فى المرتبة الثانية عالميا فى الأقطان الطويلة خلف الولايات المتحدة الأمريكية.