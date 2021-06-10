6 كيانات تفوز بمناقصتى توريد 500 كيلومتر كابلات لصالح «البحيرة للكهرباء»

فازت 6 شركات محلية بمناقصتى توريد كابلات كهربائية جهد متوسط ومنخفص بإجمالى أطوال يصل إلى 500 كيلو متر لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركات الست الفائزة تشمل «السويدى إليكتريك إيجيتك» و«كابلات مصر» و«المصرية الصينية» و«إنيرجيا للكابلات» و«الجيزة باور» و«الجيزة لصناعة الكابلات».

وتشمل المناقصة الأولى توريد 265 كيلومترا بجهد متوسط، وفازت بها شركات «كابلات مصر» و«إنيرجيا» و«السويدي» و«المصرية الصينية»، وتصل قيمة كراسة الشروط لنحو 23 ألف جنيه وبتأمين ابتدائى لا يقل عن 2 مليون جنيه، وتبلغ مدة التوريد ما بين 3 إلى 4 أشهر، كما توجد فترة ضمان للكابلات الموردة تتخطى العام.

وأشارت المصادر إلى أن المناقصة الثانية تتضمن توريد 235 كيلومتر كابلات جهد منخفض، وفازت بها «الجيزة باور» و«السويدي» و«الجيزة لصناعة الكابلات»، وبمدة توريد 4 أشهر، وبتأمين مليونى جنيه فيما تصل قيمة كراسة الشروط إلى 22.8 ألف جنيه.

ومن المقرر البدء فى التوريد خلال شهر من تاريخ الترسية وتوقيع العقود، كما تشترط المناقصتان أن تكون الجهة المتقدمة مقيدة بسجلات الشركة القابضة لكهرباء مصر ومعتمدة.

ويتبع شركة البحيرة للتوزيع 3.5 مليون مشترك، وتغطى عددا من المحافظات، تشمل «البحيرة ومطروح» وعلى طول الساحل الشمالى من الكيلو 66 حتى السلوم، حتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بالمنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية «قرى العامرية – برج العرب»، ويبلغ نطاقها الجغرافى 177 ألف كم2.