طاقة

6 كيانات تفوز بمناقصتى توريد 500 كيلومتر كابلات لصالح «البحيرة للكهرباء»

أبرزها «السويدي» و«كابلات مصر» و«إنيرجيا» و«الجيزة باور»
عمر سالم 10:22 ص, الخميس, 10 يونيو 21 10:22 ص, الخميس, 10 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

فازت 6 شركات محلية بمناقصتى توريد كابلات كهربائية جهد متوسط ومنخفص بإجمالى أطوال يصل إلى 500 كيلو متر لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركات الست الفائزة تشمل «السويدى إليكتريك إيجيتك» و«كابلات مصر» و«المصرية الصينية» و«إنيرجيا للكابلات» و«الجيزة باور» و«الجيزة لصناعة الكابلات».

وتشمل المناقصة الأولى توريد 265 كيلومترا بجهد متوسط، وفازت بها شركات «كابلات مصر» و«إنيرجيا» و«السويدي» و«المصرية الصينية»، وتصل قيمة كراسة الشروط لنحو 23 ألف جنيه وبتأمين ابتدائى لا يقل عن 2 مليون جنيه، وتبلغ مدة التوريد ما بين 3 إلى 4 أشهر، كما توجد فترة ضمان للكابلات الموردة تتخطى العام.

اقرأ أيضا  وزير الكهرباء: أفريقيا لديها 40% من الطاقة الشمسية عالميا و32% للرياح

وأشارت المصادر إلى أن المناقصة الثانية تتضمن توريد 235 كيلومتر كابلات جهد منخفض، وفازت بها «الجيزة باور» و«السويدي» و«الجيزة لصناعة الكابلات»، وبمدة توريد 4 أشهر، وبتأمين مليونى جنيه فيما تصل قيمة كراسة الشروط إلى 22.8 ألف جنيه.

ومن المقرر البدء فى التوريد خلال شهر من تاريخ الترسية وتوقيع العقود، كما تشترط المناقصتان أن تكون الجهة المتقدمة مقيدة بسجلات الشركة القابضة لكهرباء مصر ومعتمدة.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة تستعرض مسودة لائحة قانون إدارة المخلفات الجديد

ويتبع شركة البحيرة للتوزيع 3.5 مليون مشترك، وتغطى عددا من المحافظات، تشمل «البحيرة ومطروح» وعلى طول الساحل الشمالى من الكيلو 66 حتى السلوم، حتى واحة سيوة جنوبا، ومدينة السادات ومركز الخطاطبة بالمنوفية، وجزء من محافظة الإسكندرية «قرى العامرية – برج العرب»، ويبلغ نطاقها الجغرافى 177 ألف كم2.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

«إيلاب» تسابق الزمن لتشغيل مشروع جديد خلال النصف الثانى من 2021

نسمة بيومي 6:34 ص, الخميس, 10 يونيو 21

سعر البترول يصعد عالميا مع نمو الطلب الأمريكي والأوروبي على النفط

أحمد فراج 10:33 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21

متحدث الكهرباء: 36 مليار جنيه قيمة استثمارات توصيل التيار في الـ 3 سنوات الأخيرة (فيديو)

محمد مجدي 1:24 ص, الأربعاء, 9 يونيو 21

«إكسون موبيل» تتعاون مع غازتك وكارجاس لتوفير الغاز للسيارات المحولة بمحطاتها

نسمة بيومي 4:17 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

وزير الكهرباء: أفريقيا لديها 40% من الطاقة الشمسية عالميا و32% للرياح

عمر سالم 3:37 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

أسعار البترول العالمية تواصل التراجع مع انكماش واردات الصين النفطية

أحمد فراج 11:17 ص, الثلاثاء, 8 يونيو 21