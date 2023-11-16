6 كيانات تفوز بمزاد قطن الشرقية بإجمالى 10 آلاف قنطار

اقتنصت 6 كيانات عاملة فى تجارة القطن مزاد محافظة الشرقية أمس على كمية بلغت 10105 قناطير جيزة 94 وسط إقبال من الشركات على الشراء نظرا لجودة المحصول .

وقالت مصادر مطلعة إن سعر القنطار سجل 13360 جنيها مقابل 12250 فى المزاد السابق بالمحافظة ذاتها نهاية الشهر الماضى بزيادة 1110 جنيهاً.

وأكدت المصادر أن شركة “ أبو مضاوى “ فازت بالمرتبة الأولى بكمية 3878 قنطارا ثم “الرباعية” بواقع 2895 و”مصر “ 1675.

وأفادت بأن شركة “الإخلاص “ اقتنصت 910 قناطير و”المجد “ 383 و”السجينى “ 364 كما تم تحديد سعر فتح المزاد بـ 5500 جنيه .

وأشارت المصادر إلى أن مراكز التجميع بالمزاد شملت 22 موقعا أهمها “الحسينية “و “صان القبلية” و”شبرا النخلة “و”الناصرية “و “أبو الأخضر “ و “صان البحرية “و “دبيج “ و “منشية صفوت “ و “منشأة أبو عمر “ و “أبو الشقوق “ و “إبراهيم حسن “ و “ميت يزيد “ و “رمسيس “ و “المدينة “ و “تانيس” .

وتشرف شركة مصر لحليج القطن على منظومة المزادات فى الوجهين البحرى والقبلى، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى مرتقب 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المنزرعة بالقطن للعام الماضى سجلت 336 ألف فدان معظمها فى محافظات وجه بحرى، وحققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار.