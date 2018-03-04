6 كليات بجامعة الإسكندرية تُشارك في مشروع القضاء على الأمية

مها يونس تبدأ كلية التربية بجامعة الإسكندرية الجمعة المقبلة، في استقبال 5000 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلاب والخريجين من 6 كليات هى "التربية، الآداب، التجارة، الحقوق، زراعة الشاطبى، زراعة سابا باشا والمعهد العالي للخدمة الإجتماعية" وذلك للراغبين فى المشاركة بالمشروع



مها يونس

تبدأ كلية التربية بجامعة الإسكندرية الجمعة المقبلة، في استقبال 5000 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلاب والخريجين من 6 كليات هى “التربية، الآداب، التجارة، الحقوق، زراعة الشاطبى، زراعة سابا باشا والمعهد العالي للخدمة الإجتماعية” وذلك للراغبين فى المشاركة بالمشروع القومى للقضاء على الأمية، وذلك بمجمع العلوم الإنسانية.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، بأن مشاركة الجامعة فى هذا المشروع تأتى فى إطار تفعيل دورها فى خدمة المجتمع والمشاركة فى حل مشكلاته وعلى رأسها الأمية، مشيراً إلى أن المشاركين سوف يحصلون على شهادة TOT (إعداد مدربين لمحو الأمية) موثقة من المجلس الأعلى للجامعات.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، أن المشروع يهدف إلى رفع الوعى الإجتماعى لدى الأميين حول قضايا الحياة والمجتمع المعاصر وإكساب المشاركين مهارات اللغة الأساسية (قراءة وكتابة وتحدث وإستماع) فضلاً عن مهارات الحساب الأساسية، واجتياز اختبارات المرحلة الإبتدائية بنجاح.

كما أشارت الدكتورة ميرفت أسعد، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الحملة تستهدف القضاء على أمية 5000 شخص خلال ثلاثة أشهر، موضحة أن مواعيد التدريب سوف تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً.

