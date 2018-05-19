6 عوامل لنجاح طرح علامات سيارات فاخرة بالأسواق

شريف عيسىيتوافر فى مصر عددًا الطرازات التابعة للعديد من العلامات التجارية العالمية، دون تواجد وكيل يقوم على تقديم السيارات أو خدمات ما بعد البيع والصيانة، مثل "انفينتى" و"هامر" و"جى .إم .سى" و"كاديلاك"، غيرها.كان سوق السيارات قد شهد منتصف الشهر الجارى، إطلاق لكزس الفاخرة لعملياتها فى مصر، الأمر

شريف عيسى

يتوافر فى مصر عددًا الطرازات التابعة للعديد من العلامات التجارية العالمية، دون تواجد وكيل يقوم على تقديم السيارات أو خدمات ما بعد البيع والصيانة، مثل “انفينتى” و”هامر” و”جى .إم .سى” و”كاديلاك”، غيرها.

كان سوق السيارات قد شهد منتصف الشهر الجارى، إطلاق لكزس الفاخرة لعملياتها فى مصر، الأمر الذى يطرح تساؤلاً حول مدى قدرتها على التواجد وتحقيق نجاحات بيعية داخل السوق.

وأجمع عدد من ممثلى وكلاء السيارات، أن السوق مازال قادراً على استيعاب المزيد من العلامات التجارية خاصة فى فئة الفاخرة، إلا أن نجاح تلك العلامات ما زال مرهوناً بعدد من الاعتبارات والتى من بينها قوة العلامة التجارية على الساحة العالمية، والتسعير العادل لها، بالإضافة إلى قوة الوكيل المحلى، ومدى قدرته على تلبية احتياجات العملاء من قطع الغيار وخدمات الصيانة.

وفى البداية، كشف رجل الأعمال كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية التجارية وأوتوموتيف، الشريك المساهم بكيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى وسكودا وسيات فى مصر، عن وجود مفاوضات جادة مع فولكس فاجن جروب للإستحواذ على وكالة لامبورجينى وكافة العلامات التجارية الأخرى الغير ممثلة فى مصر والتابعة للمجموعة.

وأكد أن المفاوضات قد أحرزت على مدار الفترة الماضية تقدماً ملحوظاً، إلا أن الظروف الراهنة للسوق المصرية من ضعف أداء البيع، خاصة بعد قرار التعويم وتحرير أسعار الصرف وتداعياتها على الأسعار والتى شهدت ارتفاعات كبيرة، دفعت لتأجيل عمليات تقديم لامبورجينى وغيرها لحين استقرار السوق وتعافيه.

وتابع: أن ارتفاع أسعار طرازات لامبورجينى فى ظل أسعار الصرف الحالية، مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يهدد فرص نجاحها، رغم الإعفاءات الجمركية التى تتمتع بها لامبورجينى، وكافة العلامات التجارية الأوربية وفقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية.

وأوضح أنه يسعى لزيادة حصص العلامات الأخرى التابعة له، بالإضافة إلى خوض نشاط التجميع بالعلامة التجارية سيات بطراز اتيكا والتابع لفئة السيارات الرياضية متعددة الإغراض، بحلول 2020.

من جانبه، قال إسلام توفيق، مدير مبيعات جاكوار لاند روفر بشركة MTI، وكلاء جاكوار لاند روفر وبنتلى ومازيراتى، إن النسبة الأغلب للعلامات التجارية غير الممثلة فى السوق المحلية تتبع فئة السيارات الفاخرة والتى تستهدف شريحة محددة من المستهلكين، والذين ينتمون لمستويات الدخول المرتفعة، وتشهد نمواً فى إقبالها على السيارات الفاخرة بنسبة ضيئلة للغاية.

وأكد توفيق لـ “المال”، أن تلك الشريحة من المجتمع تتسم بثبات حجمها، وانضمام أفراد جدد لتلك الشريحية يكون محدود للغاية، بالتالى فإن إطلاق علامة تجارية جديدة تستهدف تلك الفئة من المجتمع لن يؤدى إلى زيادة فى مبيعاتها الإجمالية، وسيؤثر على الحصص السوقية لباقى العلامات التجارية لتلك الفئة من السيارات، مع احتدام مستوى المنافسة بين تلك التوكيلات.

وأشار إلى أن سوق السيارات فى مصر على استعداد لتقبل أى علامة تجارية جديدة، مؤكداً أن استمرارها يتوقف على مستوى جودة العلامة التجارية، وقدرة السيارة على اشباع رغبة العميل فى اقتناء سيارة تلائم مستواه الإجتماعى، وقدرة العميل على اعادة بيعها بسعر ملائم دون أن يتعرض لخسائر كبيرة.

ولفت توفيق إلى أن خدمة استبدال المستعمل للحصول على احدث الموديلات والتى يطلق عليها “Trade In” من أهم العوامل تسهم فى إقبال العميل على شراء طرازات العلامة التجارية، والتى سعت جاكوار لاند روفر MTI لإتاحتها خلال الفترة الماضية، خاصة وأن التسعير الملائم للطرازات المستعملة، من أهم عوامل قوة العلامة التجارية.

وبين أن سمعة وقوة الشركة المستحوذة على العلامة التجارية، وقدرة الشركة على تلبية احتياجات العميل، وتوفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع والصيانة من عوامل نجاح أى علامة تجارية.

وتطرق محمد فاخورى، مدير مبيعات أستون مارتن بشركة عز العرب للسيارات، وكلاء سيارات فولفو وبروتون وسيتروين، إلى أن سوق السيارات المحلى ليس له معيار ثابت يمكن الاعتماد عليه فى التكهن بمستقبل أى علامة تجارية جديدة تطمح فى طرح سياراتها، موضحًا أن قوة العلامة التجارية على الساحة العالمية من أهم عوامل نجاحها فى السوق المصرية.

وفسر فاخورى ذلك مستدلاً بمثال على قيام وكيل بتقدم علامة تجارية فاخرة تتبع لأكبر مصنع للسيارات فى كوريا، إلا أنها لم يكتب لها النجاح نتيجة عدم وجود تاريح مسبق لها سواء فى السيارات الرياضية أو الفاخرة.

وأكد مدير مبيعات أستون مارتن، أن فرص نحاج أى علامة تجارية حالية يخضع لعدد من الاعتبارات ومن بينها امتلاكها لسيارات رياضية متعددة الأغراض SUV، إلى جانب مدى تمتعها بإعفاءات جمركية والتى يجعل أسعارها منافسة للعلامة الأمريكية أو الكورية أو اليابانية.

وتابع: أن سيارات الدفع الرباعى تشهد حاليًا تزايد الإقبال عليها سواء على الساحة العالمية أو المحلية، بالتزامن مع عودة السياحة الروسية فمن المتوقع أن يشهد الطلب عليها ارتفاعًا كبيراً.