6 طرق مهمة من جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن غلاء الأسعار بالأسواق

يتساءل الكثيرون خلال الفترة الحالية عن طرق الإبلاغ لجهاز حماية المستهلك عن محتكري السلع الغذائية، ما تسبب في تصدرها موقع البحث «جوجل» على مدار الساعات والأيام الماضية، خاصة بعد ارتفاع شديد في الأسعار عن أسعارها الطبيعية.

وشن جهاز حماية المستهلك على مدار الأيام الماضية حملات مكثفة نظرًا لتلاعب بعض التجار بأسعار السلع الغذائية والخضروات وبيعها بأسعار غير مطابقة لأسعارها الرسمية، لإعادة الانضباط مرة أخرى للأسواق.

وخصص الجهاز الفترة الماضية رقم واتساب لاستقبال شكوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، واستقبال بلاغاتهم والعمل على حلها في وقت سريع، كما قدم الجهاز العديد من طرق الإبلاغ للتسهيل على المواطنين.

وشن الجهاز منذ أزمة روسيا وأوكرانيا العديد من الحملات على الأسواق، أسفرت عن مصادرة حوالي مليون و625 ألف طن سلع غذائية ومنتجات أجهزة طبية مجهولة المصدر، وتعد غرامتها 2 مليون جنيه.

ونشر الجهاز 6 طرق يمكن للمواطنين الاستعانة بهم والتقدم بشكوى رسمية ضد محتكري السلع، تقدمهم «المال» في السطور التالية:

الإبلاغ عن غلاء الأسعار من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588.

إرسال الشكاوى المتعلقة بغلاء الأسعار عبر خدمة الواتس آب، على الرقم 01577779999.

الإبلاغ من خلال الفاكس على الرقم 0233055753.

الدخول على الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك وتقديم الشكوى عليه www.cpa.gov.eg.

يمكنك التسجيل على الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يمكن للمواطنين الذهاب والإبلاغ عن غلاء الأسعار باليد، في المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك، وفروعه المنتشرة على مستوى المحافظات.

وقام جهاز حماية المستهلك بالمرور على 539 منشأه تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرا للمنشآت المخالفة.