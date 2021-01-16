6 طرازات لم تتجاوز مبيعاتها في نوفمبر سيارة واحدة.. أبرزها بيجو 5008

بيجو 5008 لم تتجاوز مبيعاتها مستوى سيارة واحدة في نوفمبر السابق

تجمدت مبيعات 6 طرازات عند مستوى سيارة واحدة لكل منها خلال شهر نوفمبر السابق، أبرزها بيجو 5008 التي بلغت ذروة مبيعاتها الشهرية خلال شهر يوليو السابق بعدد 162 وحدة، لتبدأ في الشهر التالي في التراجع تدريجًا إلى 160 وحدة في أغسطس ثم 114 وحدة في سبتمبر وصولًا إلى 40 سيارة فقط خلال شهر أكتوبر من العام السابق، ثم سيارة واحدة في نوفمبر.

خلال النصف الأول من 2020 لم تنحدر مبيعات بيجو 5008 إلى المستوى المسجل في نوفمبر إذ سجلت 88 وحدة بيناير.

وسجلت 59 في فبراير و53 خلال مارس وهبطت المبيعات في أبريل 2019 إلى 17 وحدة.

ارتفعت المبيعات المسجلة في مايو إلى 75 سيارة ثم إلى 124 سيارة في يونيو.

270 وحدة تراجعًا في مبيعات بيجو 5008

يذكر أن المبيعات الإجمالية للسيارة بيجو 5008 سجلت تراجعًا إجماليًا خلال أول 11 شهرًا من العام السابق بواقع 270 وحدة.

بلغت المبيعات 893 سيارة مقابل 1163 وحدة خلال نفس الفترة من 2019 بنسبة انخفاض قدرها 23%.

كذلك تجمدت مبيعات جاجوار F- Pace خلال نوفمبر 2019 عند سيارة واحدة كذلك؛ لكنها لم تسجل مبيعات نهائيًا خلال أكتوبر. جاكوار F-Pace موديل 2021

بدت مبيعات السيارة ضعيفة منذ بداية العام الماضي فبلغت مبيعات يناير 3 وحدات وفبراير سيارة واحدة، ومارس 12 وحدة.

هبطت المبيعات مرة أخرى خلال أبريل إلى 3 وحدات ومايو إلى سيارتين، ثم ارتفعت في يونيو إلى 8 سيارات.

تراجعت المبيعات إلى 5 وحدات في يوليو ثم إلى سيارة واحدة في أغسطس، و3 في سبتمبر.

مبيعات جاجوار F- Pac تتجمد عند 39 وحدة في 11 شهرا

وكما حدث مع بيجو 5008 هبطت مبيعات جاجوار F- Pace خلال أول 11 شهرا من 2020 إلى 39 وحدة مقابل 79 بانخفاض قدره 40 وحدة.

ضمت قائمة الطرازات التي لم تتجاوز مبيعاتها سيارة واحدة بنوفمبر كذلك ليكزس LX570 ولاند روفر رينج روفر وهيونداي سوناتا.

كذلك ضمت القائمة كرايسلر باسيفيكا التي لم تسجل أية مبيعات أخرى خلال أول 11 شهرا من 2020.