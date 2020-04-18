عقـــارات

6 شروط بحجز وحدات مشروع JANNA الفاخر المطروحة من وزارة الإسكان

تشمل 1359 وحدة سكنية
محمود زكي 12:37 ص, الأحد, 19 أبريل 20 12:37 ص, الأحد, 19 أبريل 20

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أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 1359 وحدة سكنية (أرضي – أخير) بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة وتشمل مدن 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، والشروق.

وتقرر أن يبدأ حجز الوحدات الأحد المقبل وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وترصد المال شروط التقديم لوحدات الإسكان

1- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام،

2- ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الحصول على قطعة أرض، أو وحدة سكنية في مشروع جنة أو دار مصر أو سكن مصر قبل ذلك.

3- الوحدات السكنية المعروضة مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجل الوحدة

4-يقر المتقدم للحجز بأنه قد إطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

5- لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات السكنية

6-مقدم الحجز 50 ألف جنيه

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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