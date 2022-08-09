6 شركات عقارية تتنافس على اقتناص قطعة أرض في القاهرة الجديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك 6 شركات عقارية تتنافس للحصول على قطعة أرض مخصصة لنشاط مخازن عدا الدوائي.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض تقع في مدينة القاهرة الجديدة، وعلى مساحة 1541 مترا مربعا بمنطقة القطاع الرابع شرق المنطقة الصناعية.

وسجل سعر المتر لقطعة الأرض المخصصة لنشاط مخازن في طروحات الهيئة أثناء مايو المنقضي نحو 3615 جنيها.

و”اطلعت المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية توضح نتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة خلال الفترة من 1/5/2022 حتى 15/5/2022 بنظام المظاريف المغلقة

وطبقاً للمستندات، تلقت الهيئة 6 عروض فنية من شركات تعمل في السوق العقارية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الشركات هي ( سيركل للصناعة والاستثمار العقاري، نيو كونستراكشن كيميكال، اس ام ايه للاسثتمار العقاري، كوفيل للتنمية العمرانية، العزب للصناعات الدوائية والتسويق، الفيروز للمراكز التجارية)

وأفادت الهيئة بأنه تم قبول العروض فنيا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الأربعاء 10/8/2022.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفوري للأراضي، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

ونصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزاري.