6 شركات عقارية تتسابق لشراء قطعة أرض بنشاط سكني تجاري في أسيوط الجديدة

كشفت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن 6 شركات عقارية تتنافس للحصول على قطعة أرض مخصصة لنشاط سكني تجارى بمدينة أسيوط الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض تقع فى مدينة أسيوط الجديدة، وتحديدًا في باقي الحي الثاني.

الهيئة بيع تلك الأرض خلال شهر أغسطس الماضى، وفقًا لآلية التخصيص الفورى للأراضى.

“واطلعت “المال” على مستندات الهيئة، والتى أوضحت أن الشركات تقدمت لشراء تلك الأرض خلال شهر أغسطس الماضى، وبنظام المظاريف المغلقة.

وذكرت الهيئة أن هذه الشركات هي “آل عثمان للمقاولات، إعمار المدينة للمقاولات والاستثمار العقاري، القدس للاستثمار العقاري، الصفا للاستثمار العقاري، البارون للاستثمار العقاري، شبيه جروب للاستثمار العقاري والمقاولات”.

وأكدت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الإثنين المقبل الموافق 3/10/2022.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبنت آلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم عرض الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، إلى جانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام، وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

وتمت إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقًا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.