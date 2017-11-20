6 شركات سيارات تطلق حملات ترويجية خلال نوفمبر

شريف عيسى تتبعت "المال" عروض الصيانة والحملات الترويجية التى أطلقتها شركات السيارات خلال شهر نوفمبر الحالي، بهدف دعم أداء مبيعاتها وتعزيز موقفها المالى، بالتزامن مع اقتراب نهاية العام. وفى رصد لـ "المال" دشنت 6 شركات سيارات عددا من العروض الترويجية وهى: شركة النيل للتجارة والهندسة، الوكيل الحص

شريف عيسى

تتبعت “المال” عروض الصيانة والحملات الترويجية التى أطلقتها شركات السيارات خلال شهر نوفمبر الحالي، بهدف دعم أداء مبيعاتها وتعزيز موقفها المالى، بالتزامن مع اقتراب نهاية العام.

وفى رصد لـ “المال” دشنت 6 شركات سيارات عددا من العروض الترويجية وهى: شركة النيل للتجارة والهندسة، الوكيل الحصرى لسيارات هوندا، ومودرن موتورز، الموزع المعتمد لنسيان، وتويوتا ايجيبت، والمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن، والمنصور للسيارات، وكلاء شيفورليه وأوبل، ونيسان ايجيبت.

فى البداية أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة، وكلاء هوندا فى مصر، عن عدد من العروض ومن بينها إمكانية إجراء صيانه لسيارات هوندا بالتقسيط لمدة 6 أشهر، بدون تحميل مالك السيارة أية فوائد، شريطة أن يكون للعميل حساب ببنك مصر.

كما أعلنت الشركة عن حملة صيانة حتى منتصف ديسمبر المقبل، تشتمل على كشف مجانى على السيارة، مع خصم 15% على قطع الغيار، و20% على المصنعيات عن الإصلاح، بالإضافة إلى أسعار خاصة لتغيير الزيت والفلتر.

فيما نوهت مودرن موتورز نيسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بإمكانية تقسيط الصيانة ومشتملاتها من قطع الغيار، والتأمين، وعقود الصيانة، والإكسسوارات بالتعاون مع البنك الأهلى لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون أية فوائد.

أما نيسان إيجيبت فأعلنت عن إتاحة الفحص المجانى على البطارية مجاناً، مع إمكانية الحصول على خصم 10% حال تغييرها.

ودشنت تويوتا إيجيبت جناحا لها بالجامعة البريطانية بالقاهرة لعرض الجيل الثالث الجديد كلياً من ياريس هاتش باك، وذلك ضمن خطتها التسويقية للسيارة، والتى كشف النقاب عنه فى مصر للمرة الأولى خلال فاعليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك – فورميلا”.

وتتوافر ياريس هاتش باك بمحركين الأول سعة 1 لتر بسعر 230 ألف جنيه، أما الثانى فسعته 1.5 لتر ويبلغ سعرها 318 ألف جنيه.

وجددت المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن، عرضها بإمكانية عمل صيانة لطرازات العلامة الألمانية مع دفع التكاليف بالتقسيط لمدة 6 شهور بدون فوائد، وذلك بالتعاون مع بنك مصر.

وأعلنت المنصور للسيارات، وكلاء شيفورلية وأوبل، عن عروض للصيانة حملت شعار “اللي اتكسر هيتصلح”، وذلك بعرض خاص على قطع غيار السمكرة والدهان، مع اتاحة إمكانية تقسيط الصيانة على 6 شهور بدون فوائد لفترة محدودة، وذلك بجميع مراكز خدمة المنصور.

وقال محمد فضل، مدير خدمات ما بعد البيع والصيانة بالنيل للتجارة والهندسة، وكيل سيارات هوندا، إن الغرض من عروض الصيانة المعلنة خلال نوفمبر، جذب العميل لمراكز الصيانة المعتمدة، والحد من تواجد السيارات التابعة للعلامة التجارية بورش الصيانة غير المعتمدة.

وأشار إلى أن سوق السيارات خلال الشهور الأربعة الممتدة من نوفمبر وحتى نهاية فبراير تواجه ركوداً فى المبيعات بسبب انتظار طرح موديلات 2018، بالإضافة إلى إحجام العميل عن إجراء عمليات الصيانة الدورية، وبالتالى فإن تدشين تلك العروض تستهدف الحفاظ على معدلات تشغيل مراكز الصيانة المعتمدة.

وبين أن سوق السيارات واجهت خلال العام الحالى العديد من التحديات والتى تسببت فى تراجع معدلات أرباح الوكلاء، مما دفعهم للاعتماد على مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع فى دعم أرباحهم والحد من الخسائر.